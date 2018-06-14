親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁塑膠吸管風波
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

王炳忠、侯漢廷互鬥爭寵 他爆：中共最欣賞侯漢廷

郭台銘：陸可做出自己晶片和作業系統

林靜儀再回嗆：要檢討我從出生到現在用過幾根吸管？

2018-06-14 20:35聯合報 記者丘采薇╱即時報導

環保署預告於明年7月起推動新政策，規定業者不得提供內用者「一次性塑膠吸管」，隨後環保署官員又脫口說可以用湯匙喝珍奶，引發民眾反彈。不過民進黨立委林靜儀力挺此政策，卻被網友貼出她使用塑膠吸管的照片，她今天受訪時也被問及此事，但她反問記者：「你要從現在開始檢討我，從出生到現在用過幾根吸管嗎？」

林靜儀今天表示，環保署是規定不能提供內用者使用塑膠吸管，需提供可生物分解或是非一次性使用的吸管，「民眾手搖杯，你要用一根吸管喝、五根吸管喝，不會有人有意見」。政策說明非常清楚，明年7月將推動的政策，「沒有處理任何外帶的部分。」

林靜儀表示，站在環保立場，若民眾身上可以隨時準備環保吸管，少用一根就少用一根，剛好沒帶，必須使用就使用，這是非常清楚的論述，環保署的要求是全球都在談的企業社會責任，企業要賺錢，也要對環境或永續付出責任，環保署這個動作是限制公部門和大賣場、百貨業者，她還沒聽過這些企業不打算承擔政府期待對環保永續的企業社會責任。

對於網友批評，林靜儀說，網友要對她做人身攻擊或媒體扭曲她的說法，對環保一點幫助都沒有，明明這三、四天可以好好宣導少用塑膠類用品，「結果大家都在浪費時間。」

民進黨立委林靜儀（右）首度露面解釋環保署關於禁用吸管的新政策，有記者拿著珍奶、吸...
民進黨立委林靜儀（右）首度露面解釋環保署關於禁用吸管的新政策，有記者拿著珍奶、吸管與湯匙，請林靜儀示範。記者陳正興／攝影
分享

吸管林靜儀

相關新聞

用湯匙吃珍奶 義美捲心酥替代？老總：可能30秒就軟

2018-06-14 17:22

貼湯匙喝珍奶照被網友打臉 林靜儀回擊：外帶內用不會分

2018-06-14 11:22

熱珍奶為什麼附湯匙 插畫家用三格漫畫為林靜儀解答

2018-06-14 19:09

林靜儀澄清：自己並非十多年都用湯匙喝珍奶

2018-06-14 16:24

珍奶怎麼喝？「歐巴桑」拍教學影片爆紅

2018-06-14 11:40

不用塑膠吸管就無法優雅喝珍奶？ 議員參選人親身示範

2018-06-14 11:12

政府逢「管」必卡 學者：嗑完珍奶要洗乾淨才不會「卡管」

2018-06-14 09:09

禁塑國外有先例 菲律賓馬卡蒂禁用塑膠杯

2018-06-13 23:45

內用禁塑膠吸管 不禁紙質或木片吸管

2018-06-13 20:46

先禁內用塑膠吸管 宅神批：不能解決問題的自爽政策

2018-06-13 20:23

咖啡渣變吸管、咖啡杯！「路易莎」拚循環經濟愛地球

2018-06-13 19:12

詹順貴反問「吃包心粉圓會用吸管嗎？」 網友氣炸

2018-06-12 16:52

禁塑膠吸管 故宮精品：「用哪隻湯匙喝珍奶？」揶揄

2018-06-12 12:29

反禁塑膠吸管 義美老總：救救珍奶

2018-06-11 23:33
看更多

熱門文章

凱米颱若生成將齊發海陸警 氣象局：下午到晚上是關鍵

2018-06-14 12:51

全台一夜等沒雨有原因！ 恐有颱風生成但機率不高

2018-06-14 07:59

熱低壓形成！氣象局：若成颱有發布颱風警報可能

2018-06-14 07:08

暴雨何時下？ 連氣象專家都大嘆：很難預報

2018-06-13 21:31

好市多健康食品傳塑化劑超標 下架接受退貨

2018-06-14 10:39

豪雨特報！ 吳德榮：滯留鋒及西南氣流影響至少到下周一

2018-06-14 06:20

鋒面及西南氣流北移 南台嚴陣以待

2018-06-14 04:55

貼湯匙喝珍奶照被網友打臉 林靜儀回擊：外帶內用不會分

2018-06-14 11:22

「史努比娃娃」好想抱！7-11集6點加199元就有

2018-06-13 22:29

小氣男友因「借35元」爆氣 她還50元後怒喊放生

2018-06-14 12:21

天氣轉變戲劇化！ 彭啟明：抗梅雨恐變防颱

2018-06-14 08:25

民眾怨氣象局預報不準 吳德榮：24小時資訊落差

2018-06-14 08:40

熱賣保健食品塑化劑超標 好市多回應了

2018-06-14 11:43

熱門儲值卡調查 這幾家都有問題

2018-06-14 00:34

專家：熱低壓恐成颱 這些地方注意豪大雨

2018-06-14 14:18

月入300K交不到女朋友 因為他從事殯葬業？

2018-06-13 22:09

世界盃足球賽今晚開賽 運彩看台灣人最看好哪一隊

2018-06-14 06:09

專家：低壓明進入東部海面 台南以南東半部有明顯雨勢

2018-06-13 23:05

林靜儀澄清：自己並非十多年都用湯匙喝珍奶

2018-06-14 16:24

健康你我他／努力6年 91歲的我，骨密正常了

2018-06-14 00:43

台灣也有「島主最爽職缺」 但為何開出來...沒什麼人應徵

2018-06-14 09:00

夏天吃不下反變胖？營養師一語道破教你養生瘦

2018-06-14 11:52

致災性豪雨來襲 台水籲用戶早儲水備用

2018-06-13 21:25

熱低壓恐影響台灣 鄭明典：真的很可能成颱

2018-06-14 08:53

女友想當汽車業務 他反對：都在賣笑撒嬌 不准！

2018-06-14 11:09

政府逢「管」必卡 學者：嗑完珍奶要洗乾淨才不會「卡管」

2018-06-14 09:09

今日星座運勢／雙魚 做好事前準備 達成協議機率高

2018-06-14 00:00

5歲女孩被丟在遊樂場 早熟回「不想吵媽媽逛街」

2018-06-14 11:35

來台奉獻57年 醫奉獎得主呂道南神父病逝

2018-06-13 22:04

求職履歷照放法鬥犬 網友：年輕人把面試當樂趣？

2018-06-14 09:50

熱低壓逼近！雨神到雲林 中南部宜花東戒備

2018-06-14 13:54

珍奶怎麼喝？「歐巴桑」拍教學影片爆紅

2018-06-14 11:40

咖啡渣變吸管、咖啡杯！「路易莎」拚循環經濟愛地球

2018-06-13 19:12

用湯匙吃珍奶 義美捲心酥替代？老總：可能30秒就軟

2018-06-14 17:22

林靜儀再回嗆：要檢討我從出生到現在用過幾根吸管？

2018-06-14 20:35

熱珍奶為什麼附湯匙 插畫家用三格漫畫為林靜儀解答

2018-06-14 19:09

親子互動／乖乖給爸爸剔牙

2018-06-14 06:00

親子手牽手／是誰被關在衣櫃裡？

2018-06-14 06:00

常覺得重物壓著 醫師：肩頸痠痛是使用3C姿勢不良

2018-06-14 07:36

皮膚白不回來 原來是罹患「愛迪生氏病」

2018-06-14 09:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top