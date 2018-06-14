林靜儀再回嗆：要檢討我從出生到現在用過幾根吸管？

2018-06-14 20:35 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



環保署預告於明年7月起推動新政策，規定業者不得提供內用者「一次性塑膠吸管」，隨後環保署官員又脫口說可以用湯匙喝珍奶，引發民眾反彈。不過民進黨立委林靜儀力挺此政策，卻被網友貼出她使用塑膠吸管的照片，她今天受訪時也被問及此事，但她反問記者：「你要從現在開始檢討我，從出生到現在用過幾根吸管嗎？」

林靜儀今天表示，環保署是規定不能提供內用者使用塑膠吸管，需提供可生物分解或是非一次性使用的吸管，「民眾手搖杯，你要用一根吸管喝、五根吸管喝，不會有人有意見」。政策說明非常清楚，明年7月將推動的政策，「沒有處理任何外帶的部分。」

林靜儀表示，站在環保立場，若民眾身上可以隨時準備環保吸管，少用一根就少用一根，剛好沒帶，必須使用就使用，這是非常清楚的論述，環保署的要求是全球都在談的企業社會責任，企業要賺錢，也要對環境或永續付出責任，環保署這個動作是限制公部門和大賣場、百貨業者，她還沒聽過這些企業不打算承擔政府期待對環保永續的企業社會責任。