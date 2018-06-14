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貼湯匙喝珍奶照被網友打臉 林靜儀回擊：外帶內用不會分

2018-06-14 11:22聯合新聞網 綜合報導

民進黨不分區立委林靜儀。圖/翻攝臉書
民進黨不分區立委林靜儀。圖/翻攝臉書
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環保署禁用塑膠吸管政策引發正反討論，稍早民進黨立委林靜儀則在臉書上貼出自己使用湯匙喝珍奶的照片為限塑政策背書，沒想到網友看到後卻紛紛貼出「打臉照」，指出林靜儀平時在外喝飲料根本都是使用塑膠吸管，對此林靜儀則在臉書上回嗆網友「外帶、內用不會分」。

環保署稍早表示，自明年7月開始，將規範飲料店不得使用塑膠吸管，政策一出，引發兩極討論，義美總經理就發出聲明，希望政府政策可以為珍奶開一扇窗，也有縣市長參選人實地測試用湯匙喝珍奶的不便，認為環保署的心態太過像「天龍人」。

稍早民進黨立委林靜儀則發貼文捍衛政府政策，認為用湯匙喝珍奶並不離譜，林靜儀表示，自己十幾年來在飲料店喝珍奶都是用湯匙撈珍珠，她也表示環保署的政策內容是希望飲料店不要再提供塑膠吸管給內用的客人，並表示：「沒有天地要毀滅，沒有要滅絕你喝飲料的生活」，她也建議外帶民眾可以在辦公室準備環保吸管，為地球盡一份力。

然而貼文一出卻引來不少網友打臉，指出林靜儀貼出的照片中，冰的飲料使用的仍然是塑膠吸管，認為她貼出的照片根本是打臉自己的貼文，還有網友貼出林靜儀在立法院內喝的飲料上頭插著的還是塑膠吸管，質疑她根本不夠環保。

對於網友留言，林靜儀也火力全開地反擊，反嗆網友：「外帶跟內用不會分，我真是敬佩大家」，她在留言中承認外出隨時攜帶環保吸管並不容易，但她也說：「這就結論到大家都不要做減塑的政策的滑坡也實在很厲害呢」、「即使自備環保吸管，都還是有剛好沒在手邊的時候，現在希望的是內用改掉，這樣不好嗎？」、「如果不能少一根是一根，就乾脆都不要環保了嗎？」、「看到前面還有一個藍色的小保溫瓶嗎？那好像也是我的欸。」。

對於林靜儀的解釋，網友仍不留情，表示：「可以減塑的地方很多 , 為何先拿民生開刀呢？」、「外帶不用吸管，在立法院內用反而要吸管，我更佩服您的邏輯呢」、「妳會帶保溫瓶不會用保溫瓶裝咖啡！？要笑死誰⋯？」

環保林靜儀

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