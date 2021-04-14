北巿建管處收賄發豪宅使照 柯文哲：監聽花6年才爆？

台北市建管處又爆同仁疑收賄，檢調接獲檢舉，建管處施工科有四名工程司、工程員，明知「陽明書院明德會館建案」有違約事實，涉收賄火速簽准核發使用執照。台北市長柯文哲今天表示，這個案子是2013年建照、2015年發使照，也不曉得為什麼他們（檢調）監聽要花6年， 「我倒覺得，辦案速度快一點吧，怎麼拖了6年才爆出來，這是怎麼一回事。」

不過柯文哲也表示，「我的態度是這樣 ，有查，我一定配合辦理。」

台北地檢署13日指揮調查局兵分19路搜索並約談謝及業者共9人到案，漏夜偵訊，14日凌晨諭令9官商各以5萬至50萬不等金額交保。檢調查出，施工科前幫工程司謝國立、前工程員王德全等4人，涉嫌收賄，包庇業者取得「陽明書院明德會館建案」使用執照，涉犯貪汙治罪條例違背職務行、受賄罪。

對於建管處去年七月，才有同仁疑收賄放水未取得許可證業者的電梯，這次又爆出同仁疑收賄火速簽准核發使用執照，柯文哲今出席教育局首創技術型高中工業機器人技術教學中心揭牌，會前受訪表示，這個案子是2013年的建照、2015年的使照，也不曉得為什麼監聽要花6年， 辦案速度快一點吧，怎麼拖了6年才爆出來，這是怎麼一回事。