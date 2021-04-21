日排核廢水外交部至今不敢正式反對 立委怒批沒肩膀

日本擬於兩年後將福島核廢水排入海洋，引發爭議，但我國外交部至今沒有正式表達反對意見。外交部今天表示，有表達「高度關切」，並轉達原能會、農委會的反對意見；立委批評，此事看不到國家立場，外交部官員沒有肩膀，應該正式表達台灣對此事的反對。

立法院教育及文化委員會今天邀請原能會、外交部等部會，針對「日本政府將排放福島核電廠含氚廢水恐造成海洋汙染與我國政府因應措施」備質詢，立委林奕華質疑，外交部至今是否曾公開舉辦記者會，或在公開場合表達台灣對於日本排放核廢水的反對意見？目前她唯一看過官方文件曾正式對此表示反對的只有原能會的文件，但也不是公開的外交文件。

外交部台灣日本關係協會秘書長郭仲熙表示，先前已經轉達原能會的反對意見，至於外交部本身，「反對沒有，但有表達高度關切」 ，政府是一體，4月14日也再度將原能會、農委會及漁民的反對意見致函給日方。

林奕華反問，外交部都是配合其他部會？郭仲熙說「對」，林奕華批評，「我才要對你們表示遺憾」，外交部只有高度關切、表示遺憾、轉達反對，「看不見國家立場的反對」，外交部官員沒有肩膀、沒有骨頭，要求外交部應該正式表達台灣對此事的反對，「這才是國家立場」。