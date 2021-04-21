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遲不開記者會說明日本排核廢水 原能會主委反問：現在排放嗎？

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
原能會主委謝曉星（前排右）今天出席立法院委員會備詢前，被媒體詢問原能會對此事立場，謝曉星說，「我不是提反對了嗎？」記者吳姿賢／攝影
原能會主委謝曉星（前排右）今天出席立法院委員會備詢前，被媒體詢問原能會對此事立場，謝曉星說，「我不是提反對了嗎？」記者吳姿賢／攝影

日本政府擬在兩年後開始將福島核電廠的核廢水排入海洋，引發全球關注，原能會主委謝曉星今天出席立法院委員會備詢前，被媒體詢問原能會對此事立場，謝曉星說，「我不是提反對了嗎？我是全民的原能會」。針對媒體要求開記者會進一步說明，謝曉星說，「現在它排放了嗎？兩年後的事情會有什麼變化？」、「我們現在已經在超前部署了」。

原能會教育及文化委員會今天邀請原能會、外交部等官員，針對「日本政府將排放福島核電廠含氚廢水恐造成海洋汙染與我國政府因應措施」備詢。依照過去慣例，各委員會開始前，官員都會先接受媒體聯訪，謝曉星今天會前不願接受媒體聯訪，強調「今天我是應邀來，不是應你們（媒體）的邀」，質詢我會回答或是質詢完再訪問。

媒體追問原能會對日本排放核廢水的態度，謝曉星說，「我不是提反對了嗎？因為我是全民的原能會，拜託，這些東西我都已經表達了，有需要我就開記者會」，針對媒體詢問何時要開記者會，謝曉星說，「現在它排放了嗎？兩年後的事情會有什麼變化？」、「我們現在已經在超前部署了，不是嗎？你們的意見我都聽到了」。

日本宣稱核廢水經過處理後可以飲用，媒體要求原能會以專業立場說明，謝曉星不滿說，「日本說法是日本說法，台灣說法是台灣說法，你不要拿日本說法來訪問我，當然不適宜飲用！」

謝曉星說，針對日本排放核廢水，原能會已經超前部署，幾乎兩年前就知道了，立法委員都有質詢，日本到底最後會不會採用此方法「我們不知道」，但現在都超前部署，針對最有可能性的來做。他說，幾乎兩年前民進黨立法委員吳思瑤就提醒過原能會此事，「我們今天超前部署，坦白說如果有credit是給吳委員」。

福島 核廢料

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