反對排核廢水入海 中方召見日本駐華大使

中國外交部部長助理吳江浩4月15日召見日本駐華大使垂秀夫，就日本政府決定提出嚴正交涉。吳江浩稱日方有關決定涉嫌違反國際法和國際規則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。他表示，中方強烈敦促日方重新審視福島核電站事故廢水處置問題，收回排放入海錯誤決定；在國際機構框架下成立包括中國專家在內的聯合技術工作組，確保核廢水處置問題嚴格接受國際評估、核查和監督；在同利益攸關方和國際機構協商一致之前，不得擅自啟動核廢水排海。中方將保留作出進一步反應的權利。

中國外交部發言人趙立堅4月16日在回答有關日本排放核廢水的提問時說，「我要強調的是，核廢水排海不能成為第一選項，更不能成為唯一選項。日本應對全人類負責，對子孫後代負責，重視並重新審視，收回錯誤決定。」

日本將排130萬噸核廢水入海

日本政府4月13日召開內閣會議，正式決定將福島第一核電站上百萬噸核廢水過濾和稀釋後排放入海。據報導，福島第一核電站的運營商東京電力公司計劃將於2022年核電站的蓄水箱水滿時，開始向海洋排放130萬噸受污染的廢水，整個過程預計將持續數十年。東京電力稱，核電廠現已經累積約124萬噸核廢水，預計到2022年秋，福島第一核電站院內總計可儲存137萬噸廢水的儲水罐將被裝滿，院內無處可新建儲水罐。此外，該地區地震頻繁，存在核廢水洩漏的風險。目前的計劃是使用強力過濾器去掉水中除氚以外的所有放射性物質。日本政府稱，經過處理後的廢水輻射水平將低於飲用水的輻射水平。

中韓強烈抗議

日方宣布這一決定後，美國國務院發表聲明，支持日本的決定，稱這一決定「符合全球公認的核安全標準」。中國外交部發言人4月13日則表示，日本「單方面決定以排海方式處置福島核電站事故核廢水的做法極其不負責任，將嚴重損害國際公共健康安全和周邊國家人民切身利益」。韓國外交部4月13日也發表聲明稱，日本的做法可能給韓國人民「和周邊環境的安全造成直接和間接的影響」並召見日本大使，提出正式抗議。韓國總統文在寅同一天指示各部門積極研究將日本排放核廢水入海一事提交國際海洋法法庭。

核廢水「喝了也沒什麼問題」？

與此同時，日本副首相兼財務大臣麻生太郎有關日本將要排放的核廢水「喝了也沒什麼問題」的言論也在日本國內外民眾中招致痛批。4月13日上午閣僚會議結束之後，麻生太郎在出席記者會時表示，福島核電站核廢水中的氚濃度「比中國和韓國核設施排入海洋的廢水中的濃度要低」，「那些水喝了也沒什麼事」。日本內閣官房長官加藤勝信4月14日在回答鳳凰衛視記者相關提問時回應稱，麻生的用意是指廢水滿足飲用水標准，但他也表示，就算喝了也不能科學說明廢水的安全性，因此沒必要這麼做。 加藤勝信強調，日本即將排放的廢水輻射量，是世界衛生組織飲用水的七分之一。

東京電力表示，核污水經過多核素去除裝置（ALPS）處理，可以過濾掉62種放射性物質，只有氚無法被去除。若過濾後的數值仍然超標，則會重復過濾程序。氚被視為是危險性遠不及銫-137或鍶-90。但是，據報道，2018年8月，環保人士經過分析東京電力公司發布的數據發現，處理後的核廢水遠遠不止殘留氚。其中，2017年度的核廢水中有60次碘129嚴重超標，核廢水中還存在鍶-90嚴重超標的問題。致癌物鍶-90進入人體會被骨質結構吸收，一旦融入到骨頭的晶體結構中便無法被排出體外。

為了安撫當地民眾，日本當局在福島縣周圍放置了放射量測定器，檢測輻射水平，並對該地區的海產品進行例行檢查。然而，多年來，盡管日本政府花了很大氣力證明來自福島的農產品和魚類可以安全食用，但包括中韓在內，共有15個國家或地區禁止或限制進口該地區的食品。綠色和平等組織批評說，日本政府的決定是為了節約成本，忽略了潛在的環境危害。該組織提倡建造額外的廢水儲存設施。

樂然（綜合報導）

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