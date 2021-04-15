阻止日本核廢水入海 台灣已經接受了？

當中、韓、俄等國還在對福島核廢水入海表達不滿與譴責、甚至準備告上國際法庭時，台灣卻只準備「擴大檢驗」，好在兩年後求償嗎？台灣駐日代表謝長廷提到，台灣自己也把廢水排入海中，所以「立場不能太硬」，只能加強周遭海域的檢驗，而總統府、外交部在13日後持續保持沈默，令漁民擔心不已。

日遭國內外重砲批評

繼福島核廢水入海拍板後，副首相麻生太郎於再度語出驚人，聲稱「核廢水喝了也沒事」，網民與國內外學者一片譁然，日本網民更大罵「你怎麼不自己喝」，世新大學口傳系教授游梓翔則於14日發布臉文譏說，「那這個問題就好辦了」、「日本一個人一年喝不到1瓶處理水就可以把它給喝光光了」。

中、韓態度強硬

此外，大陸外交部發言人趙立堅更連發三問，質疑日本是否聽到了國內外的質疑和擔憂、排放核廢水入海是否符合國際法，以及日方擬排放的核廢水是否真的符合國際標準，並與韓國進行對談。

中、韓於對談後重申反對廢水入海的立場，痛批日本不顧周邊各國意見、一意孤行，並強調日方不採取相應措施，將分別展開研究及外交司法手段，南韓總統文在寅更指示，要求積極研究向國際海洋法庭提告，俄國則透過外交部發言人發表聲明，呼籲希望日方表現出應有的透明度，詳細闡明相關計劃。

台灣接受「事實」

然而，台灣目前的作為與周遭國家截然不同，除日本拍板當日透過總統府及外交部表示「高度關切」外，便再無其他相關聲明。此外，總統府於13日發布的聲明指出，「原能會並已正式向日方表達反對意見」，和中、韓、俄以外交部持續交涉相較，處理層級硬是低上了一階，且總統蔡英文至今並無對外表示意見。

此外，麻生太郎於14日指出，大陸、韓國也都有把核廢水排入海中的先例，駐日代表謝長廷對此回應，指出日本本次資料不透明，且擔憂排放入海的廢水可能陰核災而含有其他輻射成分，因此「個人立場」上「反對」，但「我們的三座核電廠廢水也是排入海中」，所以在「代表台灣的立場」上，立場無法太硬，實在令人歎息。

謝長廷還進一步提到，台灣現在能做的嚴格擴大監測與檢驗，農委會主委陳吉仲也說，「兩年後」若科學上造成生態影響，將會對日本求償，形同變相接受核廢水入海成為定案，並將只做「求償」的準備，不再爭取任何轉圜空間。

台灣民眾能接受政府這樣軟弱的回應嗎？

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