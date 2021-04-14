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日方決定排放核廢水 綠營立委諷：蓋大水桶存放

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
日本福島第一核電廠廠區內密密麻麻圓形儲存槽裝了大量核廢水，日本政府決定將這些廢水稀釋後排入海中。（美聯社）
日本福島第一核電廠廠區內密密麻麻圓形儲存槽裝了大量核廢水，日本政府決定將這些廢水稀釋後排入海中。（美聯社）

日本政府決定針對福島第一核電廠在311核災後持續產生的含氚核廢水，稀釋後排入海中，目標是2年後開始排放。綠營譴責日本排廢水行為，有民進黨立委指出「日本政府既然發生核災了，就繼續蓋幾千幾萬個大水桶存放吧，讓世界知道，這就是使用核電的可能代價」。

民進黨立委鄭運鵬指出，支持使用核電，就必須承擔核電廠災害的風險，過去所有講「沒有核安，就沒有核四」都是政客廢話，包含福島、三浬島、車諾比，在發生事故前，通通是通過所有核安標準，一旦發生核災，核廢料是能量污染，不是物質廢棄物，後續就不是滅完火和掩埋掉能夠了事的。

鄭運鵬表示，國民黨一方面支持核電、一方面反對日本福島食品，今天又要召開反對日本排放的記者會，他們找的社會賢達不會是同一群人，大家就知道國民黨只是來亂的，沒什麼科學和政治原則。「日本政府既然發生核災，就繼續蓋幾千幾萬個大水桶存放，讓世界知道，這就是使用核電的可能代價。」

民進黨立委洪申翰表示，對於核廢水排放入海，不僅日本國內民眾反彈、周遭國家強烈反對，台灣也多次向日本政府表達關切，原能會也轉達了台灣大眾和漁民的反對立場。很遺憾福島核災的核廢水仍然將被排放到海裡，將造成目前還難以預計的負面影響。

洪申翰說，目前已經累積上百萬噸的核廢水，是因為2011年福島核災反應爐爐心熔毀，為了持續冷卻反應爐而不斷累積的輻射污水。核廢水高達1061座儲存槽，如果一直找不到處理方法，不僅缺乏廢水儲存空間，爐心熔毀的反應爐要廢爐將有更大困難。

洪申翰說，支持核電的論點是不斷廉價的保證核能安全，但核災發生之後，卻都不負責任的把後果丟給他人承，奉勸要重啟危險核四的核電狂熱分子和國民黨，看看福島核災十年後的情況，別再重蹈覆轍，當核災發生，沒有人有辦法處理，台灣也承受不起。

福島 核廢料

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