日本確定排福島核廢水入海 鄰國表示反對

（德國之聲中文網）日本政府周二表示，日本將從受損的福島核電站向海中排放100多萬噸核廢水，但遭到包括韓國在內的鄰國及其本國漁業的反對。

路透社報導，第一次放水將在約兩年後進行，也給核電站運營商東京電力（Tokyo Electric Power）時間開始過濾水以去除有害同位素丶建立基礎設施並獲得監管部門批准。

2011年的地震和海嘯使核電站陷入癱瘓後，日本為了推進核電站退役工作，認為釋放水是必要的。日本指出，世界各地的核電站都會定期釋放類似的過濾水。

福島第一核電站的巨大水箱當中儲存著近130萬噸污染水，也就是足以填滿約500個奧運會游泳池的大小，每年成本約需花1000億日元（約9.1266億美元）。然而，而空間已經所剩無幾。

日本政府在一份聲明中說：「在嚴格遵守已制定的監管標准的前提下，我們選擇海洋釋放。」他們並補充，該項目將需要數十年才能完成。

這一決定是在東京將舉辦的奧運會前約3個月做出，其中一些賽事活動計劃在距離事故地點60公裡的地方舉行。日本前首相安倍晉三2013年申辦奧運會時曾向國際奧委會保證，福島「絕不會對東京造成任何損害」。

東京電力公司計劃過濾被污染的水，他們將去除同位素，只留下氚（tritium）這種難以從水中分離的放射性氫同位素。之後，東京電力公司會對水進行稀釋，直到氚的含量低於法規限制，然後再將其注入海洋。

氚被認為是相對無害的，因為它釋放的能量不足以穿透人的皮膚，且世界各地的其他核電站經常將低含量該同位素的水注入海洋。

哪些國家贊成哪些反對?

美國指出，2011年三座核反應爐熔毀事件以來，日本與國際原子能機構（International Atomic Energy Agency ）密切協調，采取措施處理事故發生後事宜，包括輻射監測丶補救丶廢棄物管理和核電站退役。

美國國務院在其網站上的一份聲明中說：「在這種獨特而具有挑戰性的情況下，日本權衡了各種選擇和影響，對其作出的決定保持透明，並且似乎采取了符合全球公認的核安全標准的方法。」然而，反對該計劃的人仍對潛在的氚或其他污染物含量感到擔憂。

除了美國之外，日本大多鄰國都表示反對。韓國表示，「嚴重關切這一決定可能對我國人民的安全和周圍環境造成直接和間接的影響」，並呼籲日本提供更多有關放水計畫的信息，也說會加強自身的放射性測量和監測。

韓國政府在一份聲明中說：「若日本在沒有進行充分協商的情況下就決定排放受污染的水，這將難以接受。」

中國也同樣表示了擔憂。中國外交部周二指出，日本未經與周邊國家和國際社會充分協商，單方面決定以排海方式處置福島核電站事故核廢水，這種做法「極其不負責任」。並補充說，這將嚴重損害國際公共健康安全和周邊國家人民切身利益。

台灣外交部則表示，因本案涉及海洋環境丶生態保育與台灣人民健康等面向，台灣已多次向日本表達關切，請日方盡早將處理方式通知台灣。台灣外交部說，已將環保團體憂慮傳達給日本。

海洋漁業污染風險

路透社報導，日本福島的漁業工會也多年來一直敦促政府不要放水，他們認為這會對漁業造成 「災難性影響」。

《科學人》（Scientific American）雜志在2014年的一篇文章報道稱攝入氚會提高癌症風險，一些專家則擔心其他污染物。

美國馬薩諸塞州（Massachusetts）伍茲霍爾海洋研究所（Woods Hole Oceanographic Institution）的高級科學家比塞勒（Ken Buesseler）告訴路透社：「我擔心的是那些仍以高濃度留在儲存罐中的非氚放射性污染物」。

曾研究過福島附近水域的比塞勒補充說：「這些其他污染物比氚帶來的健康風險更大，而且更容易在海鮮和海底沉積物中積累。」

李玟儀/鄒宗翰（路透社等）

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