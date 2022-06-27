流線與留白並行的有機居所

【文．室內雜誌編輯部】



「這個案子的需求對我們來說十分特別」近境制作的唐忠漢設計師說明，住宅設計大多以滿足業主既定的需求為主，但本案卻是以未定的生活樣貌為目標，空間、居住人數及需求皆浮動變化，設計需考量到擴充及調整彈性，提供業主能夠多元化運用的住所，與未來生活型態產生連結。



基地位於新店的河濱住宅區，大面的落地窗外即為新店溪自然美景，業主夫妻與孩子共同居住於此，未來亦有再生育的意願，因此格局規劃上保留 3 處留白作為孩子房，可隨空間擴增可能調整為內梯或健身房等不同用途，滿足隨機變動的機能條件。



公區整體開放通透，透過天花板造型塑造空間分界。

有機生長的空間布局

經歷多次的來回討論，設計師最終完成符合業主現在及未來生活的舒適住宅，布局配置依照需求及喜好衍生，生長出不同的空間型態，形成較為有機生長的關聯性。全案以米白色調的微水泥礦物塗料為主，地坪及壁面櫃體以木質點綴，捨去黑灰白等具有強烈性格與設計感的顏色，希望透過材料傳遞更加悠閒、溫馨的氛圍，強調住宅的生活感與暖意。



西廚中島結合用餐機能，可同時滿足烹飪及社交需求。

踏出電梯後，玄關入口處透過方框形燈源營造儀式感，入內為開放通透的公共區域，盡可能利用大面採光，使整體布局呈現些微放射狀角度，依序安排書房、客廳、西廚、餐廳等機能。書房設置於基地特殊形狀轉角處，緊鄰落地窗，享有良好採光及景觀優勢；客廳利用基地斜樑結構形成的扇形場域；內側轉折處則以玻璃拉門隔出孩子的遊戲區，保留視覺通透感亦維持空間的整體性。



此外，設計師特別將女主人常用的西廚中島與重油煙的中廚分別，使西廚與客廳、餐廳相連，成為社交場域的一環，中島向外延伸成為簡單的四人座餐桌，使女主人可於此輕鬆烹調，同時參與家庭親友相聚、談天。餐廳旁則為主臥房及 3 間預定的孩子房，整體動線公私劃分明確。



主臥房，延伸公區色調及弧形天花板設計。

圓弧設計主軸

細品此作，最令人印象深刻的便是特殊的公區天花板造型，基地因舊有格局因素，頂樑產生類似井字形的結構，設計師將原有的限制化為特色，以反挖的圓弧造型包覆天花板，並運用造型樑整理結構成為網格系統，使其與平面形成對應關係，猶如洞穴頂部的造型隱隱分劃出書房、客廳、餐廚區，成為空間分界。



設計師藉由圓弧凹槽與底部平面統合造型、結構柱，將天花板化為一個結構量體，把原先複雜的東西，透過序列排列及穴狀造型形成矩陣，減少層次感，使視覺更為乾淨俐落。



浴缸以量體結合浴池、踏階，呈現出結構與建築美感。

圖片提供」近境制作

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