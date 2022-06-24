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書房設計 動靜皆宜的多功能場域

聯合新聞網／ 室內interior

【文．室內雜誌編輯部】

「閱讀是與自我的一種對話方式」不同於睡眠休憩的臥室、飲食的餐廳或是料理的廚房，具備多功能用途的書房，是家中一座不可或缺的獨特場域。


Flos／Luxury Life
Flos／Luxury Life

鋁金屬紮實的底座，搭配懸臂機制與旋轉燈頭，不僅可以帶來多角度的光源，還可以自由切換兩種色溫或是多段亮度調整，以符合使用需求。


Cattelan Italia／弘第 HOME DELUXE
Cattelan Italia／弘第 HOME DELUXE

櫃中的每個隔板皆能配合想要置放的物品，隨心調整成不同的角度；隔板帶有些許微彎的造型，讓其在光源下能展現出不同的深淺變化，增添視覺趣味。


Saba／朕璽國際 Zx Living
Saba／朕璽國際 Zx Living

書架由鐵製結構組成，以焊接管狀鐵件設計出一個簡約俐落的格子書櫃，其細膩的小巧輪廓營造出輕盈感。


THONET／楠弘
THONET／楠弘

微微傾斜的設計讓S1200即使在狹窄的空間中也能穩固站立，桌面下方的橫桿提供雙腳舒適擺放的位置，而為了保持井井有條的視覺，還提供多款植絨金屬配件可以選購。


Knoll／D&L 丹意信實集團
Knoll／D&L 丹意信實集團

鑽石椅分為兩個不同的結構，金屬的絲線以有機的弧線彎曲編織成一張椅身，底部的拋光椅腳則像是戒指的台座，支撐著空氣中的透明鑽石。


Kristalia／居雅堂 JYT Design
Kristalia／居雅堂 JYT Design

桌面採用Fenix-NTM奈米專利材質，具有抗菌、抗污、低度反光、刮傷熱修復機制等特性，極細分子結構組成的霧面效果，造就其獨特觸感與優雅外型。


Giorgetti／易雅居
Giorgetti／易雅居

整體框架採用楓木飾面，桌面與抽屜內部覆蓋馬鞍皮革，金屬部件則塗上青銅色;兩側對置的隔板桌腳抑或是單邊桌腳搭配抽屜櫃的雙版本設計，讓其更加貼近使用者需求。

資料及圖片提供」各大廠商 

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