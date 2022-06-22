用克萊因藍做成的珠寶盒住宅

【文．室內雜誌編輯部】

你會發現，每個空間中那不斷出現的「藍」，正吸引著你的目光。

客用衛浴選用藍色花紋壁面。

陳連武設計師表示，此案位於台北市中心的精華地段，都會的氛圍節奏與感受，加上屋主明確、俐落的鮮明性格，讓他決定以色彩觀點作為主題、切入設計。提及色彩，就必須回歸到色彩三原色，但紅色太過於熱情奔放、黃色又趨於自然淡雅，最後決定以帶有現代都會感的冷調藍色為主題色來詮釋。

客廳的人造石壁爐牆面選用最為濃烈極致的藍。

法國藝術家伊夫·克萊因（Yves Klein）說過：「只有最單純的色彩，才能喚起最強烈的心靈感受力。」克萊因藍被譽為一種理想之藍、絕對之藍，它象徵希望與安心，也代表著最真摯的追求；它的明淨與深邃感，使人望著就不自覺深陷、沈溺其中。

鍍鈦與鏡面交疊而成的天花板，藉反射、折射的虛實交錯營造絢爛光芒。

而這個空間就像用克萊因藍做成的珠寶盒一般，無需用言語描述，不管是主人亦或是賓客，只要身處其中自然能感受到其高貴與獨特的光采。

回歸單純的藍

以「藍」為核心串連各個空間，從最開放的客廳人造石壁爐牆面，到最封閉的客用衛浴花紋壁面，每個藍皆是絕對且明確的個性表現，傳遞出強烈飽滿的視覺氛圍。紗屏拉門作為客餐廳場域的軸線，劃分空間並區隔機能，從客廳向裡望去，黑色線條鑲嵌成的幾何圖形，讓漸層紗屏隱約透出宴會餐廳的熱鬧場景。

主臥室選用時尚的黑白色幾何圖樣，形塑出強烈的視覺張力。

敞開隔屏，彷彿開啓另一個珠寶盒。不同於前一個場域給人的鮮豔飽和藍，餐廳的牆面鋪蓋上潑墨水韻的藍色壁紙，如同被克萊因倒入藍色顏料的大西洋般，隨著水的流動逐漸暈染擴散。

客臥的床頭壁紙選用似珠寶盒上的金工掐絲圖案。

吧台選用花崗岩手工切鑿，粗糙岩面貼附上片片金箔，讓吧台化成一座華麗的金色石塊，在水晶吊燈的照耀下，堆疊奢華層次；抬頭仰望，鍍鈦與鏡面交疊而成的天花板，好似珠寶盒中的收納隔間，藉反射、折射的虛實交錯營造絢爛光芒。

圖片提供」城市室內裝修設計有限公司

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