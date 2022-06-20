快訊

烏克蘭艱難防禦：東部困守與註定的長期消耗戰？

彰化葉家3兄弟瘦到皮包骨 老大昨高燒緊急送醫今傳過世

影／日本75歲前東京都知事遭批「公然性騷擾」 直播畫面曝光引網撻伐

擁有許願池的家 享受豐足又飽滿的日常

聯合新聞網／ 室內interior
《許願池》在燈光的投射下，更顯韻致，其背後意涵，也飽含業主對孩子們的愛。
《許願池》在燈光的投射下，更顯韻致，其背後意涵，也飽含業主對孩子們的愛。

【⽂．室內雜誌編輯部】

本案是瑋奕設計團隊與業主的第三次合作。由於三個小孩日漸成長，需要更寬敞的空間，故購入位於新北市林口的宅邸，周遭機能便利，有著空曠的公園綠意，整體而言採光、視野條件優良。

基地既有的優良採光與設計語彙相輔相成，氣息簡約輕盈。
基地既有的優良採光與設計語彙相輔相成，氣息簡約輕盈。

設計師提到，人類是由數十億個細胞組成的個體，擁有著各自迥異的性格，而住家，也是由獨特單位，成就家的多元模樣；於是，他以「細胞」為發想，進行平面架構規劃，每個空間都如同細胞般，在互相組織之下，構成一個完整的生活場域。

屏風、中島與後方收納弧形量體，替空間拉出一條無形軸線，成為平面中最重要的架構。
屏風、中島與後方收納弧形量體，替空間拉出一條無形軸線，成為平面中最重要的架構。

基地原始狀況寬敞明亮，且樑位集中，團隊透過流暢且流動的動線，串起住宅的每個角落，考量到三個小孩皆為學齡階段，開放的公共區域是家中核心，空間的趣味性和彈性是設計的主要訴求：藉由許多不到頂的結構設計，輔以弧形線性，勾勒出室內的流動感與柔和調性。

弧形收納空間以不到頂的樣貌呈現，保留穿透性。
弧形收納空間以不到頂的樣貌呈現，保留穿透性。

方信原進一步解釋，每個區塊被他視為各自獨立的細胞體，所有結構設定都是為了滿足生活機能的需要，調性則突顯了生活的溫度，空間樣貌必須結合人的行為、活潑性及獨特性，如何在這三個面向間達成本質上的平衡，替居者形塑和諧舒適的模式，是設計團隊的切入要點。

整體材料選擇單純，可隱約藉由動線上的結構之間窺望內部。
整體材料選擇單純，可隱約藉由動線上的結構之間窺望內部。

令孩子驚嘆的空間

有鑑於此，方信原以業主所收藏的裝置品項為發想，該藝術品為台灣新一代創作家呂英菖（小巴）製作的《許願池》系列作品，他的創作中擷取大量非洲圖騰，直線語彙幾不可見。

主臥。材料間的承接流暢不生硬。
主臥。材料間的承接流暢不生硬。

設計師便以裝置藝術中的元素進行延伸，入口玄關處的弧形屏風，除了扮演場域界定及引導角色外，亦猶如木型的片狀雕塑，強化了空間的立體層次。

詳盡計算斜度、孔洞、出水流量等細節，造就這個獨特的飲水系統。
詳盡計算斜度、孔洞、出水流量等細節，造就這個獨特的飲水系統。

中島島檯上的金屬嵌條和切割縫在在表現出設計團隊對於形體細節的重視和詮釋，而飲水機能的安排更捨棄傳統水槽，經由精細的計算，克服眾多技術面問題，創造出彷彿漂浮於檯面的飲水系統，提供一家人嶄新的生活體驗。


圖片提供」瑋奕國際設計工程有限公司

閱讀全⽂請點連結，到interior官網探索

延伸閱讀

勇士贏在防守和調度 並非最強卻成為最好球隊

收下NBA總冠軍與FMVP 柯瑞：堅持信念

林智堅轉戰桃園首鬆口「球來就打」 曝最大課題是她

參選桃園市長？ 林智堅首鬆口：球來了就接

相關新聞

擁有許願池的家 享受豐足又飽滿的日常

以《許願池》為一切設計的起點，滿盈圓潤、輕柔的氣息，又不失結構俐落性，讓住宅成為一家人緊密牽絆的堡壘，享受豐足又飽滿的日常。

50年老宅的新生 綠意和景觀相伴

50年老宅的翻新，著重於與外在自然環境和優美景觀的相互對話，讓光線和綠意成為生活的一部分，交織出寬闊明朗的居住體驗。

以童話城堡為概念 打造與眾不同的特色家居

魔幻寫實是李中霖最具代表性的設計語言，在這個作品裡他試圖為都會住宅建構「類城堡」情境，描述動人故事。

擁抱山水綠意的療癒度假宅

在開放空間內，以靈活又具韻律的節奏編排日常畫面，宛如河道的曲面窗景，則將外部遼闊的河天景色引入室內，建構悠然的生活態度。

年度大展 《挑戰—安藤忠雄展》

年度話題大展《挑戰—安藤忠雄展》（TADAO ANDO：ENDEAVORS），自2017年由東京出發，歷經巴黎、米蘭、上海、北京，於2022年抵達世界巡迴最終站－台北，2022年9月13日前於松山文創園區一號倉庫登場。

朱志康 奇蹟從「不可能」誕生

以「成都方所」書店聞名，朱志康是設計師、是藝術家，更是一名書店創辦人，曾以家具作品獲得 iF 與紅點設計獎，並參與 2016、2017 年威尼斯雙年展官方平行展、2022 年屏東落山風藝術季等，更是大獲好評的 2019 台灣設計展「超級南」空間統籌，如此多元的身分來自同樣多變的職涯。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。