擁有許願池的家 享受豐足又飽滿的日常

【⽂．室內雜誌編輯部】

本案是瑋奕設計團隊與業主的第三次合作。由於三個小孩日漸成長，需要更寬敞的空間，故購入位於新北市林口的宅邸，周遭機能便利，有著空曠的公園綠意，整體而言採光、視野條件優良。

基地既有的優良採光與設計語彙相輔相成，氣息簡約輕盈。

設計師提到，人類是由數十億個細胞組成的個體，擁有著各自迥異的性格，而住家，也是由獨特單位，成就家的多元模樣；於是，他以「細胞」為發想，進行平面架構規劃，每個空間都如同細胞般，在互相組織之下，構成一個完整的生活場域。

屏風、中島與後方收納弧形量體，替空間拉出一條無形軸線，成為平面中最重要的架構。

基地原始狀況寬敞明亮，且樑位集中，團隊透過流暢且流動的動線，串起住宅的每個角落，考量到三個小孩皆為學齡階段，開放的公共區域是家中核心，空間的趣味性和彈性是設計的主要訴求：藉由許多不到頂的結構設計，輔以弧形線性，勾勒出室內的流動感與柔和調性。

弧形收納空間以不到頂的樣貌呈現，保留穿透性。

方信原進一步解釋，每個區塊被他視為各自獨立的細胞體，所有結構設定都是為了滿足生活機能的需要，調性則突顯了生活的溫度，空間樣貌必須結合人的行為、活潑性及獨特性，如何在這三個面向間達成本質上的平衡，替居者形塑和諧舒適的模式，是設計團隊的切入要點。

整體材料選擇單純，可隱約藉由動線上的結構之間窺望內部。

令孩子驚嘆的空間

有鑑於此，方信原以業主所收藏的裝置品項為發想，該藝術品為台灣新一代創作家呂英菖（小巴）製作的《許願池》系列作品，他的創作中擷取大量非洲圖騰，直線語彙幾不可見。

主臥。材料間的承接流暢不生硬。

設計師便以裝置藝術中的元素進行延伸，入口玄關處的弧形屏風，除了扮演場域界定及引導角色外，亦猶如木型的片狀雕塑，強化了空間的立體層次。

詳盡計算斜度、孔洞、出水流量等細節，造就這個獨特的飲水系統。

中島島檯上的金屬嵌條和切割縫在在表現出設計團隊對於形體細節的重視和詮釋，而飲水機能的安排更捨棄傳統水槽，經由精細的計算，克服眾多技術面問題，創造出彷彿漂浮於檯面的飲水系統，提供一家人嶄新的生活體驗。





圖片提供」瑋奕國際設計工程有限公司

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