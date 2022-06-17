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50年老宅的新生 綠意和景觀相伴

聯合新聞網／ 室內interior
建築的大面落地窗和水平開窗，有助於引光入室。
建築的大面落地窗和水平開窗，有助於引光入室。

【⽂．室內雜誌編輯部】

台北市的天母，因其機能完善、周邊氣氛清幽靜謐，一向被認為是宜居地區，而本案更是坐落於天母山區的保護區內，周圍層巒疊嶂，盡享優美景致，環境可說是得天獨厚。

粗獷強烈的石材大多運用於建築底層，使視覺效果更為協調。
粗獷強烈的石材大多運用於建築底層，使視覺效果更為協調。

沈中怡設計師表示，雖然基地坐擁眾多優勢，不過有許多法規的規範，建築無法重新規劃或改建，僅能在現有架構下進行翻新，因此，設計上的挑戰，即是在眾多法條和結構限制下，盡可能重整建築外觀，同時編布適宜的空間配置。

入口處以挑空手法放大採光和景致的優勢；大門的脫開型態也扣合著穿透的主軸。
入口處以挑空手法放大採光和景致的優勢；大門的脫開型態也扣合著穿透的主軸。

從2017年開始，團隊即開始著手進行執照審查申請，歷經三年多的歲月，克服了結構補強、生活管線建置、外牆與景觀，以及室內設計與施工等難題，總算讓本案以煥然一新的面貌，重現於居住者眼前。

保護區內的房子不可隨意更動既有結構，設計團隊僅能透過補強的手法，重塑架構和空間配置。
保護區內的房子不可隨意更動既有結構，設計團隊僅能透過補強的手法，重塑架構和空間配置。

設計師說道，約50年屋齡的建物，原始樑柱系統歷經時間的洗禮，已顯得老舊且與時下設計思維相距甚遠，考量到承重力、安全性，以及不可更動的結構限制，中怡設計團隊將所有樑柱以鋼板進行包覆，再灌入強化水泥，藉此提升支撐的強度。

寬敞的客廳。撇除過於繁雜的語彙，追尋設計和生活本質的平衡。
寬敞的客廳。撇除過於繁雜的語彙，追尋設計和生活本質的平衡。

建築形體的再造

本作為山中獨棟別墅，占地寬敞，更具有幽雅的自然環境，以及南向鳥瞰台北市景觀等特點，在設計主軸方面，力求將戶外廣闊的景致與建築內部空間結合並以此延伸；有鑑於此，設計師透過建築物的幾何型態，突顯出居所的磅礡氣勢。

特別於2樓增設一座半戶外中庭，讓居者沐浴於自然風光之中。
特別於2樓增設一座半戶外中庭，讓居者沐浴於自然風光之中。

大範圍地於外立面塗鋪白色塗料，替量體營塑較為輕盈的感受，使其協調融於群山綠意中，沈中怡進一步解釋道，塗料主要運用於建物上方，希冀創造出「漂浮」的趣味意象，下方則搭配具份量感且紋理粗獷強烈的石材，讓整體視覺效果更為平衡又穩重。

業主喜愛簡潔風格，透過單純元素疊砌出層次。
業主喜愛簡潔風格，透過單純元素疊砌出層次。

針對平面布局，設計師清晰梳理業主需要的機能和場域，以挑空手法打造入口形象，而串聯上下樓層的階梯，其材質和型態也貼合著「穿透」的設計主軸，讓光線得以於室內自由流轉；大門亦採取「脫開」樣式，顧及隱私的同時，些微的縫隙更讓視線和室外有了鏈結。


圖片提供」中怡設計事業有限公司

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