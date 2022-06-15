以童話城堡為概念 打造與眾不同的特色家居

【文．室內雜誌編輯部】

魔幻寫實是李中霖最具代表性的設計語言，在這個作品裡他試圖為都會住宅建構「類城堡」情境，描述動人故事。

這是業主與設計團隊的第二次合作，業主期待跳脫保守樣式，透過設計為生活帶來新氣象。40坪的空間擁有寬闊的發展可能與美好期許，在理解業主想望後，考量空間使用者並無幼兒，李中霖決定一切以成人的工學尺度與生活想望為依歸，他思忖，要為空間講述什麼樣的故事，體現業主對於家居品質與別致價值的重視，以及關於精緻品味的呈現？最後，定案以童話城堡作為概念，映現這座獨享疆域的價值。

此作擁有橫長型腹地，在平面配置上，以公共區域為中心，兩端分別劃出屋主夫婦專區與女兒臥房區，讓生活共享與私屬領域均能擁有最佳採光。與此同時，自玄關起，讓內外廚房與傭人房動線串連，使日常家事動線更具效率，並且避免外燴團隊與宴客活動相互干擾。李中霖企圖構築出一種發生於日常，卻也在尋常之外的生活風景，他以古典與現代的交織來實現成熟版的童話構境，採用灰色與全手工刷紋作為空間背景，單一的素色氛圍配以視線穿透效果，為空間孕育了深邃魅力。

針對童話概念，設計思考上也積極地將意境、造型與當代空間融合，謹慎掌握留白餘裕，令全作細節豐富，視覺上卻不顯繁密厚重。他認為，古典與現代元素同等重要，希望兩者達到平衡，因此在現代語彙上，掌握了硬體簡潔以及水平、垂直線的利落性，強調場域的透視關係，為全作確立輕盈骨架；而古典元素的運用，主要以雕花線板、水晶吊燈、石紋材質來點綴，輔以去繁複、重點鋪陳等手法來突顯特色，引人重溫古典記憶。最後，用灰階背景為空間留白，透過此一中性色彩穿梭於古典與現代之間，作為協調兩方的橋樑。

為增加整體細節的精緻感，李中霖利用材質的折射效果為空間增添華麗，象徵童話城堡裡的富麗輝煌，此舉的另層用意除了平衡灰色畫面的冷冽感，亦將古典元素轉譯得更加現代摩登。

資料及圖片提供」雲邑設計

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