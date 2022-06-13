擁抱山水綠意的療癒度假宅

【⽂．室內雜誌編輯部】

本案坐落於淡水河畔，坐擁得天獨厚的自然景觀，室內順應著建築的有機曲度，而享有大面積的景致。水相設計團隊表示，考量到本作定位為「度假宅」，因此在配置上，會較一般住宅空間更加休閒，且更為強調採光與開放性等環節，以期打造自在又充滿溫度的情境，讓此處成為擁抱山水綠意的療癒天地。

刻意壓縮了玄關處，藉此更加放大主要空間的體感。

設計師提到，為使這座度假宅與外部景觀有著密切互動，空間以「開敞」的概念和手法進行整體規劃，刻意壓縮的入口玄關尺度，有助於放大客餐廳等內部場域的感受，迎來更開暢的視野。

整體材料以木頭為主，石材為輔，營塑柔和敞亮的氣息。

設計師也進一步說明，空間並不會透過硬性隔間來區劃分野，舉例而言，玄關的黑色地坪及室內的溫潤木地板，即在無形之間拉出一條清晰的界線，卻又能保有本作欲強調之重點：開闊。

天花板的曲線轉折順應著河道和建築型態，室內外相映成趣。

與光相遇，與景相伴

前述所提基地具有極其優美的景觀和充足採光等特色，如何突顯這些優勢，是水相設計的切入主軸，不論在家中何處，居者都可以欣賞到整片無敵河景，以及遠方群山，盡享愜意時光。

纖細立柱將格柵拉門俐落收起，輕質化的量體不過度遮擋景色。

有鑑於此，在進行結構布局時，大多採取「建築」語彙，利用片狀牆體、錯落牆體、甚至是吊掛牆體等形式，構築出屬於空間的律動性，

墨色細格柵拉門維持空間串聯之餘，也朦朧了兩側的距離。

設計師補充說道，需注意各量體間的平衡，避免因比例失衡而破壞畫面的完整度，另外，由於自然光較難投射至長向形基地的深處，在執行場域隔斷時，需適度保留端景的開縫、開孔，以利光線漫射入室，讓採光得以被全室共享。

具對稱儀式感的主臥。床頭直接對應河景，彰顯基地優勢。

全案運用了多種基礎幾何元素，藉此堆疊空間層次，而天花板的圓弧樣態，則與河流意象相互呼應，設計團隊擷取河道的蜿蜒曲線，將之轉譯成天花板結構以及立面轉折的靈感，柔和的線性輪廓不僅強化了室內的悠閒氣息，也與建築的有機外觀更加貼合，帶來協調平穩的生活體驗。

主臥衛浴同樣採對稱手法規劃，柱體的間縫讓光線可投射入內。





圖片提供」水相設計

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