年度大展 《挑戰—安藤忠雄展》

【⽂．室內雜誌編輯部】

年度話題大展《挑戰—安藤忠雄展》（TADAO ANDO：ENDEAVORS），自2017年由東京出發，歷經巴黎、米蘭、上海、北京，於2022年抵達世界巡迴最終站－台北，2022年9月13日前於松山文創園區一號倉庫登場。

1 日本建築師安藤忠雄個人照。 ©Kazumi Kurigami

本展由忠泰美術館引進，聯手忠雄建築展實行委員會共同主辦，並邀請龍國英旅日建築師擔任策展顧問，以四大主題：「空間的原型」、「城市的挑戰」、「景觀的創造」、「與歷史對話」劃分，展出超過300件展品。

展區入口。 ©忠泰美術館

涵括安藤忠雄自學時期的環遊世界旅行速寫、捕捉靈光乍現的設計手稿、創意凝聚的建築模型、留下永恆瞬間的眾多影片與攝影作品，以及經典建築空間「光之教堂」1:1復刻再現，期許觀者得以在受疫情隔絕、只能透過數位網路接觸世界的現狀下，有機會親身感受國際級建築大師充滿挑戰的傳奇人生。

大量展示安藤忠雄攝影作品與建築繪圖、模型。©忠泰美術館

安藤忠雄把《挑戰—安藤忠雄展》作為迎戰「建築」的半世紀奮鬥紀錄，他表示：「展覽五年巡迴過五個城市，最終站落腳在『對話之地』的台灣，也是極具意義的巧合，希望本次展覽能成為大家重新思考建築原點的機會。」本次展區劃分為四大主題，從建築師早期作品到近期進行中的計畫，深入剖析安藤的建築哲學。

限定周邊商品。©忠泰美術館

展覽的限定周邊包括以安藤忠雄建築手稿、攝影作品為設計的帆布袋、海報、明信片與資料夾，以及彙集本展緣起、建築師寄語、各區精選作品介紹的展覽手冊等；此外，更將邀請安藤忠雄於線上開講，與台灣民眾相見交流，活動辦法即將公布，詳情請鎖定忠泰美術館官網。





資料及圖片提供」忠泰美術館

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