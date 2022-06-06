保留材質原初樣貌 舒適怡然的清水模住宅

【文．室內雜誌編輯部】



初見此作，即受其大面清水模牆面吸引，水泥表面所產生的自然光影令人讚嘆，而這也是十穎設計的李佳穎設計師對於基地的第一印象，當環境光源映照於全毛胚的透天厝之上，僅材質原有的凹凸與建築痕跡，呈現出質樸之美。設計初始便決定保留建築原始架構，將自然光與綠意織入其中，打造居住者能自在徜徉的舒適居所。



1樓後半部為起居室，提供閱讀、放鬆之用。

基地為 6 層樓的透天住宅，B1 作為停車場及健身房使用，1、2 樓是客廳、起居室、廚房等公共區域，3 樓以上為業主夫妻及 3 名子女各自的臥房。基地屬於狹長型的平面配置，且緊鄰左右棟，僅有一側進光處，設計師將原先受限的採光條件化為住宅特色，保留光線自然的漸弱變化，並藉由材質質感加強光影對比。



主臥房，床頭保留原始壁面，以半高圓弧背牆修飾。

以「自然」作為設計主軸，保留狀況良好的毛胚壁面，其餘部分則以水泥粉光，搭配較低彩度的白、灰與木頭色，形塑自然氛圍。此外，窗外植栽亦刻意避開常見的常綠植物，透過花草樹木的變化，使居住者能感受到四季嬗遞，「我希望這是一個業主可以自在居住的家」李佳穎分享，生活會隨著時間與需求慢慢改變，期待設計呈現出空間的本質，使一家人無壓力地使用，感受到環境元素及自然地歲月痕跡。



公共區域 保留自然通透

全案以水泥灰色、白色與木色為主，呈現自然氛圍。

推開 1 樓大門即為敞闊的客廳區域，保留大片毛胚水泥壁面，呈現自然原始氛圍。空間整體通透開放，刻意減少額外隔間，視線可一路貫串客廳、起居區至後方陽台綠景，再以挑空手法連接 1、2 樓，藉由水平與垂直兩個向度的組合強化寬闊視覺。微微向外推出的白色空橋使樓層與樓層之間可產生互動，圓弧形狀柔化原先平靜俐落的線條，並選擇沖孔板材質避免阻斷光線，形塑輕盈視覺，同時豐富空間光影效果。



設計師說明，空橋不僅是單純過道，且兼有收納收藏品的機能，於空橋上設置兩排櫃體方便業主拍照與展示公仔、雕塑品，設計刻意將開口向內，使觀賞角度不會過於直覺，透過身體的移動帶動視線變化，促使觀者以多樣視角欣賞。



2樓安排餐廳與開放式廚房結合。

沿樓梯而上，設計師在梯間同樣運用大面清水模壁面形塑質樸視覺，保留建築過程中原有的孔洞，如梯側原先留予燈源的開口，改以沖孔鐵件覆蓋，使日光自縫隙透出，宛若點點星火，減少人造光源的介入。



延續「自然」主軸，頂部燈具選擇粗獷手感的陶器，與陶藝家合作保留陶土原始質感，厚薄不均的表面略帶紋理及裂縫，光自縫隙中隱隱透出，與建築毛胚呼應。並以鋼線取代扶手，自5樓一路向下連貫整合視覺，在兼顧安全性下，避免破壞空間完整性。



樓梯以鋼線取代扶手，維持視覺完整性。

圖片提供」十穎設計

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