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貼近自然 感知萬物氣息之家

聯合新聞網／ 室內interior
附帶大屋簷的露台和庭園相接，四季景象與生活相伴，令人深刻感知萬物變化。
附帶大屋簷的露台和庭園相接，四季景象與生活相伴，令人深刻感知萬物變化。

【⽂．室內雜誌編輯部】

此作坐落於日本神奈川縣厚木市市郊，是一座私人住宅。業主期望在住宅中打造與自然交流且共生的一方天地，就算待在家中，也能將鮮明的四季輪轉映入眼簾，並感知人事物的動靜存在。

位於神奈川縣厚木市市郊的基地，外立面張貼鍍鋅不鏽鋼板。
位於神奈川縣厚木市市郊的基地，外立面張貼鍍鋅不鏽鋼板。

為了讓春夏秋冬各有特色的景象成為生活重心，日比野拓設計師在住家中設置了一個可以清晰體會季節變遷的中庭花園。在這裡，居者可以深刻感受景色和人、物之間的鏈結和互動。

設計師著重於空間的連貫，玄關入內後即可看見中庭花園，各場域間的連結性得以實踐。
設計師著重於空間的連貫，玄關入內後即可看見中庭花園，各場域間的連結性得以實踐。

設計師十分重視空間以及設計的連貫性，有鑑於此，進入玄關時便能直接看見中庭、行走於走廊可直接望見室外，業主可以從多個面向、多重感官的角度，構築與自然共存的生活模式，實現了不管身在何處皆能感受到和相鄰空間與外部環境的連結。

開放式折疊門窗的運用有效引入光線和通風，淺色系石材帶來了明亮氛圍。
開放式折疊門窗的運用有效引入光線和通風，淺色系石材帶來了明亮氛圍。

風、光線、綠意，構築宜居空間

為強化室內外的銜接度，針對窗戶的配置、尺寸、開闔方式等，都進行了完整的考量，甚至連風的流向和採光都有特別要求。

公共區域大面積使用全開放式折疊門窗，模糊室內外界線，也突顯了住宅的特色。
公共區域大面積使用全開放式折疊門窗，模糊室內外界線，也突顯了住宅的特色。

設計師進一步解釋道，考慮到光線進入屋內的途徑，開窗的形式旨在追求寬敞、不壓抑的開放感和舒適性，不論是視覺或體感，都能體現協調一致的畫面，從而打造一個理想的宜居空間。

刻意採取「無色彩」方針，讓日常生活的點滴和自然綠意躍身成為主角。
刻意採取「無色彩」方針，讓日常生活的點滴和自然綠意躍身成為主角。

全案意在探索「人與自然的對話」，中庭的植栽不僅豐厚了空間層次，也讓整體設計主軸更為突出且生動。設計師提到，在室內外的交界之處，運用了全開放式的折疊門窗，模糊界線之餘，也能依需求彈性開啟，例如，天氣好的時候可將衛浴空間的折疊門開啟，享受宛如在室外沐浴的體驗。

牆上的圓形孔洞是空調的出風和回風口，設計師將機能融合造型，讓空間不失層次與實用性。
牆上的圓形孔洞是空調的出風和回風口，設計師將機能融合造型，讓空間不失層次與實用性。

而餐廚區與客廳則面向栽種了當季植物和時令香料的庭院，豐富、平衡的飲食生活得以貫徹於日常。附帶大屋簷的露台和庭園相連接，讓人時時刻刻感知季節的變化。


圖片提供」日比野設計

閱讀全⽂請點連結，到interior官網探索

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