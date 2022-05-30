如太空漫遊的購物體驗 bosie淮海中路品牌旗艦店

【文．室內雜誌編輯部】



推開玻璃大門，瞬時降落在一顆未知的星球上，金屬灰色的巨型量體在兩層樓高的空間內打造了一艘飛船。這是服飾品牌 bosie 位於上海的品牌旗艦體驗店，攜手立品設計團隊，為品牌 IP 形象延伸故事，揉合受眾需求與品牌精神，將原先單一的服飾項目拓展至潮玩、甜品零食、互動式裝置、寵物友善服務等複合式服務型態，塑造出完整的體驗場景，探討未來新商業模式的可能性。



以霧面不鏽鋼包覆外立面，塑造太空旅行般的主題視覺。

bosie「SPACE」 位於上海具有悠久歷史的繁華商業區之中，新創品牌與百年老店相鄰，為殺出重圍，設計師以霧面不鏽鋼包覆近 40 公尺長的臨街立面，在符合舊建築改造限制下，替品牌明示存在，同時材質柔和地反射川流不息的人潮，使立面融入街景之中不過於突兀。



1 樓大面玻璃櫥窗將空間對外開放，2 樓窗面則收縮成一條窄縫，猶如飛船流線型的舷窗，使視線聚焦於 LOGO，並藉由精妙的內縮曲面引入自然光。建築原有的觀光電梯改造為落地螢幕播放品牌概念影片，透過圓弧玻璃的反射、轉折加強科幻感。金屬材質的外立面成為一道時空邊界，提醒著造訪的顧客，將現實紛擾遺留在外邊，全心感受品牌所欲提供的異次元體驗。



童寵區符合時下對於「寵物友好」服務的需求。

城市中的飛船

故事因一場飛船事故而起，bosie 星人駕駛的飛船被蟲洞吸附，最終迫降在一顆未知的蔚藍星球上，儘管這裡有花、有甜點以及許多美好的事物，bosie 星人依然時刻沒有忘記重回母星的願望。設計師將敘事中的失事飛船置入雙層的基地建築中，來訪的顧客則化身探險者，在遊逛的過程中逐一發掘這顆星球上的文明。



92塊小螢幕組成巨型屏幕，播放視覺概念動態影片。

為了營造更完整且不受阻斷的體驗，設計打破兩層樓各自的孤立感，沿著平面中軸線，在梁柱限制下規劃出中央挑空的布局，整體造型具有 20 世紀中代表性的粗獷主義建築特徵，仿混凝土的水泥色肌理漆及同色霧面金屬構成復古科幻的太空風格，兩側以巨大又厚實的對稱體塊構成 2 樓動線。



手扶梯位於 1 樓中央，弧形階梯平台完美地解決了手扶梯下方的沉箱難題，照明如同日光般溫柔地自上方傾瀉，使機能性的過渡通道亦成為空間雕塑之一。



弧形階梯平台避免了手扶梯下方沉箱難題。

一場復古科幻的太空漫遊

1 樓設定為飛船降落時的周遭環境，著陸於一片人煙罕至的沙漠上，大地色系的地坪仿擬砂礫質感，整體設計元素自生態探勘、物資採集和運輸主題發想，並加入綠色營造生機柔和金屬冰冷感，將建築結構柱體改造為展示架，加入飛船渦輪造型、運送、傳送帶等元素。



1 樓除了服飾銷售機能，設計師更為零售場域賦予社交屬性，置入甜點餐飲區、復古拍照區等，強調互動性，模糊體驗與購買的邊界，使消費者將自身帶入角色，引導其主動探索未知空間。



由立柱改造的貨架加入了飛船元素，鮮明故事主題。

圖片提供」立品設計

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