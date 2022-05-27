清晰對比色 勾勒家的畫面

【⽂．室內雜誌編輯部】

如何將居住者對未來生活的想像落實於現實中，一直都是設計師的課題。UUU DESIGN INC.團隊表示，之前已有與業主合作的經驗，彼此有一定程度的熟悉和了解，約60坪的偌大坪數中，居住人口僅有兩位，因此需善用空間彈性，打造貼合業主個性和生活模式的舞台。

玄關。橘色皮革根據使用面向的差異，有著不同的呈現手法。

本作為新成屋，設計團隊進場時為已過客變期的半毛胚狀態，有鑑於建商原先設定的多房格局不符合需求，遂著手調整平面配置。

以鮮明的色調對比，弱化基地原有限制，塑造獨樹一格的住宅情境。

設計師笑稱，業主是「有著老靈魂的年輕人」，在空間布局上需考量到方正性和流動感，以防過多隔間造成空氣、光線的阻礙，並在其中佐以細膩多變的設計手法，形塑出不同於以往的火花。

設計團隊將電視牆收納改採取「側拉」型態，需格外注意五金的載重問題。

居住人口單純，僅保留兩間套房式臥室，其餘面積皆開放予公共空間使用，在寬敞基地中，留白和設計之間的平衡，更是需精準拿捏的一環，致力於提供恰到好處的生活質感。

具份量的主燈，與圓桌相互呼應，創造出和諧尺度。

材質與色調，相互構築居家畫面

由於機器設施的管線大多隱藏於天花板中，讓基地的天花板無法向上抬升，再加上避不掉的樑柱結構，兩者皆為此作面臨的一大挑戰，如何重新轉譯這些限制，使其蛻變成為住宅中的亮點，是UUU團隊的思索要點。

主臥一隅。內斂不浮華，讓居住者得到良好放鬆的休憩。

設計師進一步解釋道，首先，先將電視牆位置從短軸向轉換至長軸向，藉此營造跨尺度的客廳範圍，讓視覺和空間比例更為協調，再者，橫跨於客廳和電視牆後的樑柱，既然避免不了，不如將量體更加放大，好似刻意強調建築的結構性一般，利用塊體堆疊出空間特色，消弭龐大樑柱可能造成的突兀感，也構築出室內的穩定性和俐落效果。

淋浴間和廁間兩者獨立，由於此處未設對外窗，遂使用直條玻璃，在保有隱私之餘，也能創造些微的穿透感。

至於低矮天花容易產生的壓迫感，則以色彩布局解決問題，設計團隊在場域中拉出一條無形軸線，並在天和地之間進行深淺色的跳動，這種對比調性不僅平穩了空間架構，也增添了反差的趣味感。





圖片提供」UUU DESIGN INC.

閱讀全⽂請點連結，到interior官網探索