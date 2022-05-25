色彩衛浴 冷暖色調引領氛圍
【文．室內雜誌編輯部】
用暖色調點綴衛浴空間，成為視覺亮點，再用冷色調互補襯托，藉由冷暖色調的搭配，為衛浴取得和諧的平衡氛圍。
陶瓷臉盆以輕薄光滑的造型，搭配8種色彩選擇，獨有的色彩與舒適觸感，讓每個產品都像是一件當代藝術作品，為日常生活增添優雅氣息。
透過纖細輪廓、平坦表面，柔和邊角和均衡的比例，統一整體設計語言；龍頭的標誌性特色是彎曲噴嘴上柔和的錐形結構，並以精緻細節顯示出卓越的設計和製造品質，打造出專屬的個性風格。
Arc浴缸的極簡線條營造出顯著的陰影效果和漂浮的錯覺感，以中性色調屏除了複雜的紋理和裝飾，帶出典雅莊嚴的神聖美感。搭配「inbani」的UHS色彩系列，可以隨選60種色調，將產品換上各種色彩新衣。
美國後現代主義洋溢著多元化、諷刺風格和語境主義的思維，也促成這個系列色彩的創造，盈滿著強烈的工業元素和無畏對比的精神，例如：鋼、石墨、灰色、黑色、軟金色、彩色玻璃等質調；色彩應用賦予浴室更為活力且立體流動的美感。
獨家研發的創新材料 Luxolid®和Texolid®擁有技術專利，先進的製造技術減少對環境的破壞及負擔；近年更積極與知名設計師與事務所合作，不斷創新、引領新世代潮流。
選用Black Matt的色調，展現沉穩內斂風格，與瓷器相互輝映，突顯其不凡的品味；再搭配AirPlus技術，提升出水時的綿密感，充分享受水所帶來的純淨與舒緩。
VENEZIA系列龍頭把手，使用高透光的Murano吹製玻璃製成， 透過繁複的高水準工藝技術手工加工後，呈現出玻璃自身的幾何性和原始之美，在浴室燈光與水流的照耀與波動下，呈現出令人難以捉摸卻迷人的形象。
資料及圖片提供」各大廠商
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