一座融合科技與視覺張力的劇場 沉浸式的視覺洗禮

【文．室內雜誌編輯部】

(SO)What選品店以「不被定義，不被侷限」為精神，主張當代女性的不羈與獨立。成都店位於城市精華區綜合商業大樓1 樓，設計團隊以「舞臺STAGE」作為概念，將廣場化為一座大型劇場，店鋪則是當中的焦點舞臺。一改原本封閉的白盒外型，將面朝廣場的外立面全部拆除，只留下建築原有結構，再以素簡線條與落地窗突顯出建築特色，透過巨大窗面外呈店內動態。另一方面，兩層樓高與巨幅落地玻璃立面，也讓建築像似一座架高的舞臺般，與廣場環境形成最佳的觀賞與互動關係，就像在城市中心搭建了一座巨型戲臺。

在室內空間設計上，跳脫平板的展售手法來回應業主選品內容的獨特性，置入兩面懸掛於空中的可動式螢幕，將室內打造成一座融合科技與視覺張力的劇場，給予消費者沉浸式的空間情境。

每層樓面中央的天花板懸掛LED 螢幕作為背景，除了能順勢修飾設備管線，巨型螢幕也可以播放各種品牌影片、形象視覺，或是配合動靜態活動、展示主題來共塑場境氛圍。

由於螢幕的裝設點位在樓面正中心，更易達到360度的環場立體音效，讓消費者就像融入在舞臺裡，完全沉浸於店內鋪陳的主題氛圍之中。

考量業主期望能靈活且最大化展示產品，設計團隊在巨幕上開設規整洞口作為活動掛桿的位置，與巨幕的動態影像、燈光效果共同圍塑出完整情境氛圍，遇有特殊活動或品牌合作時亦能拆卸衣桿，靈活調配巨幕下的空間，呈現最佳展示效果，令場地運用更加的自由與彈性。

為完整舞臺情境氛圍，全室以純色鋪陳背景，使用白色與黑色系去除其他視覺雜訊，以巨幕與展售主題作為展呈焦點，同時也利用深色背景襯托產品內容與色彩，讓消費者在店鋪內的打扮與選購動態都特別顯眼。

全作在低斂用色、視覺張力與自由運用的縝密思考下，令展售空間跳脫單一型式，有著因時而生的變化性，正如戲曲演繹般，每次的欣賞或參與都是身心感官與情境氛圍的共塑，一場無法百分百複製的體驗。

資料及圖片提供」萬社設計

閱讀全文請點連結到interior官網探索