快訊

民眾打進天文館控「太陽在移動」 無法處理遭怒嗆：推卸責任？

直播／今本土新增85720例 死亡新增49例、境外移入41例

搭建溜滑梯的趣味兒童房 讓屋主能安心居住的「快樂盒子」

聯合新聞網／ 室內interior
兒童房以「溜滑梯」為概念設計。
兒童房以「溜滑梯」為概念設計。

【文．室內雜誌編輯部】

每個人的童年記憶中，是不是都有一座溜滑梯？放學經過的公園、假日出遊的遊樂場，每當看到溜滑梯，總要拉著父母去溜個幾趟，才會心滿意足的回家。坐在溜滑梯頂端的那一刻，是最令人興奮的時候，因為當身軀前傾的下一秒，你將隨著重力下滑，感受著速度帶來的快樂。

公共區域選用簡潔明亮的色調和材質。
公共區域選用簡潔明亮的色調和材質。

鄭明輝設計師表示，當初在與屋主討論時，他們希望為兩個年幼的孩子，打造一個有趣的成長環境，讓他們保有這個年紀應有的純真和快樂；為此，他以「溜滑梯」為概念，設計一個讓屋主一家能安心居住的《快樂盒子》。

廚房選擇女主人喜愛的奶茶色系，並採用半開放式設計。
廚房選擇女主人喜愛的奶茶色系，並採用半開放式設計。

此案鄰近北投的溫泉區，面磺港溪流、綠意環繞，屋主當初就是因為喜愛此處的環境而購買。設計師運用此案的地理優勢、採光風景，將原本四房兩廳的格局，重新規劃為兩大房，提供孩童更加寬敞的成長與遊玩空間。

下層空間以休憩與睡眠為主，上層空間保留高度，讓屋主在陪同孩童玩耍時，也能輕鬆站立。
下層空間以休憩與睡眠為主，上層空間保留高度，讓屋主在陪同孩童玩耍時，也能輕鬆站立。

以弧畫圓

設計師表示，此作的格局除了偏狹長外，還有許多畸零空間，考量孩童安全以及場域氛圍，決定以「圓弧」包覆尖銳轉角並柔和視覺。入門的玄關處，即用一弧形灰色色塊劃分空間機能，營造進門的儀式感。

滑梯底端的平台巧妙的與書房形成回字型動線。
滑梯底端的平台巧妙的與書房形成回字型動線。

公共區域選用簡潔明亮的色調和材質，溫潤的木質地板與白色的塗料壁面和諧搭配，讓視覺更顯通透、寬敞；廚房則選用女主人喜愛的奶茶色系，並採用半開放式設計，移除制式的隔間，改以石材矮牆區隔場域，加大收納空間之餘，也讓窗外採光能藉此穿透、滿佈室內。

資料及圖片提供」蟲點子創意設計

閱讀全文請點連結到interior官網探索

延伸閱讀

端午節就這樣搭！3款威士忌讓粽子更美味

張國煒弟弟派將張國華拉下台 長榮巴拿馬董座鬧雙包

多元面板風情 譜出繽紛和諧的優雅古典樂章

寵愛媽媽誠意要足！星級飯店「類外燴」營造儀式感

相關新聞

搭建溜滑梯的趣味兒童房 讓屋主能安心居住的「快樂盒子」

屋主希望為年幼的孩子，打造一個有趣的成長環境，讓他們保有這個年紀應有的純真和快樂；為此，設計師以「溜滑梯」為概念，設計讓屋主一家能安心居住的《快樂盒子》。

繽紛潮流 色彩衛浴

白銀配色雖然簡約又經典，但隨著居家風格的改變，小從龍頭與五金配件，大至面盆、浴缸，都逐漸增添色彩甚至是材質變化，透過潮流色彩衛浴的運用，為浴室帶來趣味與氛圍的轉變。

迷人誘惑的飲酒空間 Forte勁酒吧

在1920年代的上海洋樓裡，老建築的灰磚與霧質金屬、豔紅玻璃，彼此反差、疊合、碰撞，年代韻味和新舊元素熱烈共舞，已在這座精巧的酒吧裡揭幕。

充滿哲學思維的麥芽威士忌酒廠

以中國傳統哲學二元性思維打造的疊川麥芽威士忌酒廠，取材於自然環境，所有細節編布呼應著威士忌釀造工藝，讓建築、自然風光和文化等面向，交融出永恆畫面。

2022 iF設計獎 台灣作品奪兩金獎

2022年iF設計獎共收到近11,000件、來自57個國別/地區的作品報名參賽。今年評審團共選出1,973位參賽者榮獲iF設計獎；其中台灣的Bamboo Book House與共聚之家奪下iF金質獎。《室內》將介紹2件來自台灣的iF金質獎作品，並邀請Yung Design Group的莊哲湧設計師與都市山葵 / 方瑋建築師事務所的方瑋設計師寫下他們的得獎感言，與大眾分享獲獎心情。

忠泰美術館五週年展《生生LIVES》

忠泰美術館近期推出五週年展《生生LIVES：生命、生存、生活》，試圖在這個充滿不確定性的全球未來局勢中，重新省思與探問最根本卻也最基進的主題：「生命」、「生存」與「生活」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。