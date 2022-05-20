搭建溜滑梯的趣味兒童房 讓屋主能安心居住的「快樂盒子」

【文．室內雜誌編輯部】

每個人的童年記憶中，是不是都有一座溜滑梯？放學經過的公園、假日出遊的遊樂場，每當看到溜滑梯，總要拉著父母去溜個幾趟，才會心滿意足的回家。坐在溜滑梯頂端的那一刻，是最令人興奮的時候，因為當身軀前傾的下一秒，你將隨著重力下滑，感受著速度帶來的快樂。

公共區域選用簡潔明亮的色調和材質。

鄭明輝設計師表示，當初在與屋主討論時，他們希望為兩個年幼的孩子，打造一個有趣的成長環境，讓他們保有這個年紀應有的純真和快樂；為此，他以「溜滑梯」為概念，設計一個讓屋主一家能安心居住的《快樂盒子》。

廚房選擇女主人喜愛的奶茶色系，並採用半開放式設計。

此案鄰近北投的溫泉區，面磺港溪流、綠意環繞，屋主當初就是因為喜愛此處的環境而購買。設計師運用此案的地理優勢、採光風景，將原本四房兩廳的格局，重新規劃為兩大房，提供孩童更加寬敞的成長與遊玩空間。

下層空間以休憩與睡眠為主，上層空間保留高度，讓屋主在陪同孩童玩耍時，也能輕鬆站立。

以弧畫圓

設計師表示，此作的格局除了偏狹長外，還有許多畸零空間，考量孩童安全以及場域氛圍，決定以「圓弧」包覆尖銳轉角並柔和視覺。入門的玄關處，即用一弧形灰色色塊劃分空間機能，營造進門的儀式感。

滑梯底端的平台巧妙的與書房形成回字型動線。

公共區域選用簡潔明亮的色調和材質，溫潤的木質地板與白色的塗料壁面和諧搭配，讓視覺更顯通透、寬敞；廚房則選用女主人喜愛的奶茶色系，並採用半開放式設計，移除制式的隔間，改以石材矮牆區隔場域，加大收納空間之餘，也讓窗外採光能藉此穿透、滿佈室內。

資料及圖片提供」蟲點子創意設計

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