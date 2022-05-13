充滿哲學思維的麥芽威士忌酒廠

【⽂．室內雜誌編輯部】

自古以來，作為佛教四大名山之一的峨嵋山，可說是許多人的精神寄託。1996年更因其豐厚的文化底蘊與優美的自然風光，被聯合國教科文組織列入「世界遺產名錄」。

將餐飲空間安排在建築外圍，中心的露天庭院有助於開闊視野。

3年前，如恩設計研究室贏得了國際知名烈酒和葡萄酒集團「保樂力加（Pernod Ricard）」威士忌酒廠設計競賽，打造其在中國的首座麥芽威士忌酒廠，企圖透過永恆的建築，來傳承峨嵋山的物質與文化遺產。

「工業生產建築」呈長方形狀，屋頂線隨自然坡勢平緩下落。

在地文化的寓意結合

威士忌酒廠一面背山，三面環水，酒廠的設計理念體現了中國傳統哲學中的二元性－流淌於自然的山水兩重。山代表力量和永恆，水代表流動與改變；山與水，相互對立卻又互相依存。

從峨嵋山回收的黏土瓦片，拼貼成建築的斜屋頂，展現尊重環境的精神。

這種二元性的「山水」構成了中國人的精神生活，在此哲學觀念的基礎上，威士忌酒廠的設計主軸提出了如此立場：力量存在於謙遜及簡單之中，存在於對自然的尊重和深刻理解之中。

威士忌酒廠遊客中心運用了「圓與方」的嵌入式幾何造型，整體建築掩於地下，僅露出穹頂。

「疊川」二字，亦源於當地風土和人文，「疊」寓意「豐富飽滿、層次分明」，「川」象徵來自四川；兩字巧妙結合，充分演繹出峨眉風光的「山與水」，以及威士忌產品的「清與烈」。

通往地下品酒空間的過道，簡練又現代。

在傳統山水畫中，兩種元素的融合往往能拓展出畫幅的其他維度，而建築在多方面也體現出二元性的完美平衡，酒廠的工業生產區域體現了如恩設計研究室對中國傳統建築的現代詮釋，而遊客中心內的嵌入幾何元素，則是團隊對這片古老土地的致敬。

無論身處於遊客中心的何處，皆可欣賞中央雕塑感強烈的水景。

威士忌酒廠設有三座工業生產建築，呈長方形狀，坐落於酒廠北側，屋頂線隨自然坡勢平緩下，亦層層遞減，與緩坡相互平行。建築所採用的主要材料，靈感源自於所處的地理環境，從峨嵋山當地回收的黏土瓦片，拼貼成建築的斜屋頂，建立在現代混凝土樑柱結構之上，增添了謙遜而樸素的氣質。

貴賓品酒空間。木頭、銅材和釀造工藝中的橡木桶、蒸餾器相互映襯。

整地過程中所產生的巨石，則被重新鍛造成酒廠的石牆，這些手法顯露出如恩團隊對於在地風情的梳理，也展現出對建築「破壞－循環－再創造」演變過程的深刻理解和思考。





資料及圖片提供」如恩設計研究室

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