快訊

疾管署主秘PCR遭爆特權插隊？ 周志浩曝有「這緊急需求」

充滿哲學思維的麥芽威士忌酒廠

聯合新聞網 / 室內interior
左為「威士忌酒廠遊客中心」；右為「酒廠工業生產區域」。兩者設計有著鮮明對比。
左為「威士忌酒廠遊客中心」；右為「酒廠工業生產區域」。兩者設計有著鮮明對比。

【⽂．室內雜誌編輯部】

自古以來，作為佛教四大名山之一的峨嵋山，可說是許多人的精神寄託。1996年更因其豐厚的文化底蘊與優美的自然風光，被聯合國教科文組織列入「世界遺產名錄」。

將餐飲空間安排在建築外圍，中心的露天庭院有助於開闊視野。
將餐飲空間安排在建築外圍，中心的露天庭院有助於開闊視野。

3年前，如恩設計研究室贏得了國際知名烈酒和葡萄酒集團「保樂力加（Pernod Ricard）」威士忌酒廠設計競賽，打造其在中國的首座麥芽威士忌酒廠，企圖透過永恆的建築，來傳承峨嵋山的物質與文化遺產。

「工業生產建築」呈長方形狀，屋頂線隨自然坡勢平緩下落。
「工業生產建築」呈長方形狀，屋頂線隨自然坡勢平緩下落。

在地文化的寓意結合

威士忌酒廠一面背山，三面環水，酒廠的設計理念體現了中國傳統哲學中的二元性－流淌於自然的山水兩重。山代表力量和永恆，水代表流動與改變；山與水，相互對立卻又互相依存。

從峨嵋山回收的黏土瓦片，拼貼成建築的斜屋頂，展現尊重環境的精神。
從峨嵋山回收的黏土瓦片，拼貼成建築的斜屋頂，展現尊重環境的精神。

這種二元性的「山水」構成了中國人的精神生活，在此哲學觀念的基礎上，威士忌酒廠的設計主軸提出了如此立場：力量存在於謙遜及簡單之中，存在於對自然的尊重和深刻理解之中。

威士忌酒廠遊客中心運用了「圓與方」的嵌入式幾何造型，整體建築掩於地下，僅露出穹頂。
威士忌酒廠遊客中心運用了「圓與方」的嵌入式幾何造型，整體建築掩於地下，僅露出穹頂。

「疊川」二字，亦源於當地風土和人文，「疊」寓意「豐富飽滿、層次分明」，「川」象徵來自四川；兩字巧妙結合，充分演繹出峨眉風光的「山與水」，以及威士忌產品的「清與烈」。

通往地下品酒空間的過道，簡練又現代。
通往地下品酒空間的過道，簡練又現代。

在傳統山水畫中，兩種元素的融合往往能拓展出畫幅的其他維度，而建築在多方面也體現出二元性的完美平衡，酒廠的工業生產區域體現了如恩設計研究室對中國傳統建築的現代詮釋，而遊客中心內的嵌入幾何元素，則是團隊對這片古老土地的致敬。

無論身處於遊客中心的何處，皆可欣賞中央雕塑感強烈的水景。
無論身處於遊客中心的何處，皆可欣賞中央雕塑感強烈的水景。

威士忌酒廠設有三座工業生產建築，呈長方形狀，坐落於酒廠北側，屋頂線隨自然坡勢平緩下，亦層層遞減，與緩坡相互平行。建築所採用的主要材料，靈感源自於所處的地理環境，從峨嵋山當地回收的黏土瓦片，拼貼成建築的斜屋頂，建立在現代混凝土樑柱結構之上，增添了謙遜而樸素的氣質。

貴賓品酒空間。木頭、銅材和釀造工藝中的橡木桶、蒸餾器相互映襯。
貴賓品酒空間。木頭、銅材和釀造工藝中的橡木桶、蒸餾器相互映襯。

整地過程中所產生的巨石，則被重新鍛造成酒廠的石牆，這些手法顯露出如恩團隊對於在地風情的梳理，也展現出對建築「破壞－循環－再創造」演變過程的深刻理解和思考。


資料及圖片提供」如恩設計研究室

閱讀全⽂請點連結，到interior官網探索

延伸閱讀

64年超高年份！高登麥克菲爾喬治先生傳承第二版上市

熟梅戀上威士忌！ 日本花雨威士忌梅酒全聯搶先獨賣

日本威士忌王者山崎50年初版 將登香港邦瀚斯五月拍賣

疫情嚴峻 金車噶瑪蘭酒廠即日起暫停開放

相關新聞

充滿哲學思維的麥芽威士忌酒廠

以中國傳統哲學二元性思維打造的疊川麥芽威士忌酒廠，取材於自然環境，所有細節編布呼應著威士忌釀造工藝，讓建築、自然風光和文化等面向，交融出永恆畫面。

2022 iF設計獎 台灣作品奪兩金獎

2022年iF設計獎共收到近11,000件、來自57個國別/地區的作品報名參賽。今年評審團共選出1,973位參賽者榮獲iF設計獎；其中台灣的Bamboo Book House與共聚之家奪下iF金質獎。《室內》將介紹2件來自台灣的iF金質獎作品，並邀請Yung Design Group的莊哲湧設計師與都市山葵 / 方瑋建築師事務所的方瑋設計師寫下他們的得獎感言，與大眾分享獲獎心情。

忠泰美術館五週年展《生生LIVES》

忠泰美術館近期推出五週年展《生生LIVES：生命、生存、生活》，試圖在這個充滿不確定性的全球未來局勢中，重新省思與探問最根本卻也最基進的主題：「生命」、「生存」與「生活」。

廚具經典款 經典代表作

在藝術設計領域之中，1919年德國的包浩斯（Bauhaus）與 20世紀最重要的建築大師柯比意絕對是兩大經典代表。

從新時代視角詮釋傳統之美 讓生活與園景、時序對話

從新時代視角詮釋傳統建築之美，用青磚砌法與木質元素譯出建築新貌，光景時序均是空間畫意，生活與環境共伴互語，別有意境。

本埠設計蔡嘉豪：閱讀和想像 是設計的起點

迪化街百年葉晋發商號的華麗蛻變、蔚為話題的三峽禾乃川豆製所、新竹車站的微改造、全新國民法官法庭等，這些專案可說是大眾熟知的精彩作品，幕後的操刀團隊皆為由蔡嘉豪建築師所創辦的「本埠設計｜蔡嘉豪建築師事務所B+P Architects」。《室內interior》特別邀請蔡嘉豪建築師進行專訪，來聊聊在設計的執行面上，他所重視的要點有哪些，以及在改造 / 興建的歷程中，所秉持的原則和概念，又該如何付諸於現實？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。