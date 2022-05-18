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繽紛潮流 色彩衛浴

聯合新聞網／ 室內interior

【文．室內雜誌編輯部】

浴缸、面盆、檯面，以往的衛浴設備皆以白色為主要色彩，而龍頭、淋浴、把手等五金配件，則以銀色居多。白銀配色雖然簡約又經典，但隨著居家風格的改變，小從龍頭與五金配件，大至面盆、浴缸，都逐漸增添色彩甚至是材質變化，透過潮流色彩衛浴的運用，為浴室帶來趣味與氛圍的轉變。


Cielo Ceramica／弘麗衛浴
Cielo Ceramica／弘麗衛浴

將衛浴設備家具化的一個完整系列，它已顛覆大眾對衛浴的刻板印象，獨有的特別色系是其最大亮點和鮮明標誌。


義大利 ex.t／@casa 夢想家
義大利 ex.t／@casa 夢想家

義大利工匠將他們的熱情、技術注入每一件作品之中，運用不同的色彩變化，使空間的點、線、面更加豐富，用獨一無二的斯堪地那維亞語言，創造出迷人且浪漫的生活空間。


GROHE／台灣驪住 GROHE
GROHE／台灣驪住 GROHE

幾何形狀的纖細特徵旨在實現輕巧的外觀與平衡的比例，使視覺美感更具吸引力；龍頭伴隨著迷人的暖霧金色彩，宛如置身在風光明媚的海島國度，喚起海邊度假小屋的氛圍，讓人彷彿能暫時躲避現實生活。 


KOHLER／麗舍
KOHLER／麗舍

與花卉藝術家Ashley Woodson Bailey合力製作，捕捉花朵的動感和繁茂之美，在面盆上大膽地重現了攝影的藝術。華麗的圖案由盛開著的藜蘆、貝母、毛茛 屬等植物和香豌豆組成，以明暗對比的繪畫手法在漆黑的背景上點亮一切，是一前衛且大膽的藝術面盆。


hansgrohe／hansgrohe
hansgrohe／hansgrohe

憑藉嶄新的高品質表面設計，以獨特方式打造一個能反應個人絕佳品味的浴室，為衛浴增添一抹繽紛氛圍。


DORNBRACHT／楠弘
DORNBRACHT／楠弘

以建築思維為出發的十字造型轉把，深受消費者喜愛，並成為值得珍藏的經典設計之一，優雅迷人的鵝頸造型，和對藝術感的精緻追求，奠定了品牌經典的地位。


義大利 noorth／嘉品企業
義大利 noorth／嘉品企業

從材質選用即可以窺探出品牌對於質感的堅持，整體的線條切割不僅與石材紋理相互呼應，斜切面的薄邊工藝與落水不對稱的巧思，是一美感藝術結合機能的精粹作品。

資料及圖片提供」各大廠商

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