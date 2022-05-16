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迷人誘惑的飲酒空間 Forte勁酒吧

聯合新聞網 / 室內interior
Forte如同其法文字義，像是一道充滿奔放力量的光束，成為建築體上最強勁的焦點。
Forte如同其法文字義，像是一道充滿奔放力量的光束，成為建築體上最強勁的焦點。

【文．室內雜誌編輯部】

在色彩心理學中，紅色代表了積極、主動、不羈以及熱情；而灰色在上個世紀中，則代表了洋派建築的磚牆以及經典沉靜的氛圍。

以灰色系的各式素材將室外建築的灰磚牆面往室內延伸。
以灰色系的各式素材將室外建築的灰磚牆面往室內延伸。

「Forte勁」酒吧位於一幢1920年代的上海老建築內，整座建築由深具歷史象徵的深灰磚牆和西洋紋飾建造而成，而Forte如同其法文字義，像是一道充滿奔放力量的光束，成為建築體上最強勁的焦點。

圓弧造型營造旋轉移動的錯覺感，而鏡面的材質擴大了空間的維度，隨著人們不停流動與燈光調動而不斷變化。
圓弧造型營造旋轉移動的錯覺感，而鏡面的材質擴大了空間的維度，隨著人們不停流動與燈光調動而不斷變化。

紅色，劃破規矩的想像

紅色是Forte的品牌識別色，RooMoo設計圍繞主題色作為出發點，將紅色於色彩心理學上所表現的意義，結合空間設計的表現，打開品牌想賦予的充沛能量，呈現出對生活的熱情與自由；並以灰色系的各式素材將室外建築的灰磚牆面往室內延伸。

藉玻璃材質自然展現波紋感的效果。
藉玻璃材質自然展現波紋感的效果。

除了運用品牌主題色，同時也延伸了Forte的logo，運用彷若控線木偶的暗線概念，拆分logo並轉化到空間的各個維度之中。

每一面牆上都設置了酒架、隨處可見的展示架。
每一面牆上都設置了酒架、隨處可見的展示架。

彎曲的樓梯呼應了logo左邊的曲線，透過金屬面遞漸式縮小與磚牆的搭配，帶出了向上旋轉的視覺；頂面弧形不鏽鋼鏡面，象徵了logo中間的杯沿，而兩者締造出天花板交錯盤旋而上的視幻感。

酒櫃展示櫃中隱藏小型桌面，提供暫時置放酒杯的需求。
酒櫃展示櫃中隱藏小型桌面，提供暫時置放酒杯的需求。

空間伴隨著音樂與酒精交互的動感，希望在創造空間高度張力的當下，還是能讓客人感受到輕鬆歡愉的自在氛圍。

資料及圖片提供」如莫空間設計(上海)有限公司

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