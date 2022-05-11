2022 iF設計獎 台灣作品奪兩金獎

【文．室內雜誌編輯部】

3月29日至31日，來自23個國家的75位評審委員齊聚在德國柏林歷史悠久的工業設施Wilhelm Hallen中，進行了2022年iF設計獎的最終評選會議。今年iF設計獎共收到近11,000件、來自57個國別/地區的作品報名參賽，成為iF有史以來參賽數量最多的一次；經過三天密集的評選過程，評審團一共選出1,973位參賽者榮獲2022年iF設計獎。而iF設計獎中的最高殊榮—iF金質獎，一共選出73件傑出作品，其中台灣有2件作品奪下此獎項。

由德國發起的iF設計獎以「優良工業設計」為名，自1954年起，iF設計獎已成為舉足輕重的國際獎項，同時也是卓越設計的認證標章。iF設計獎表彰的設計領域包含：產品設計、包裝設計、傳達設計、服務設計、建築設計、室內設計、專業概念、使用者經驗 (UX)以及使用者介面 (UI)，共九大項目。

iF International Forum Design GmbH執行長Uwe Cremering表示，協會為有史以來最成功的iF設計獎感到自豪！獎項自創辦以來，從來沒有收到這麼多的的參賽作品，這也反映了參與者對他們的組織以及國際、獨立和公正的專家評審團的信任。他對此表示衷心的感謝，感謝所有參賽者和評審委員，感謝iF的團隊，還有所有參與比賽的公司和設計師們的。

評審團也表示，今年的參賽作品中他們看到了三項特點。第一，清晰的洞察力，使得品牌更接近使用者的實際需求；第二，清晰的洞察力轉化為驅動理念，推動品牌走向更加理想且美好的未來願景；最後，則是品牌動向，新的和不斷改進的創意繼而改變了使用者體驗，以使用者的視角來實現設計想法，通過更大的效能和慾望建立新的關聯性。

2022年iF設計獎的頒獎典禮預計在5月16日於德國弗里德里希皇宮劇院（Friedrichstadt-Palast）舉行，邀請得獎者與大眾一同關注這場盛事。今年，台灣共有324件作品獲獎，本期《室內》將介紹2件來自台灣的iF金質獎作品。（完整得獎名單請參考iF設計獎網站：https://ifworlddesignguide.com）

資料及圖片提供」iF DESIGN、Yung Design Group、都市山葵 / 方瑋建築師事務所

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