忠泰美術館五週年展《生生LIVES》

【⽂．室內雜誌編輯部】

忠泰美術館近期推出五週年展《生生LIVES：生命、生存、生活》，試圖在這個充滿不確定性的全球未來局勢中，重新省思與探問最根本卻也最基進的主題：「生命」、「生存」與「生活」。

策展人蔡宏賢 ©蔡宏賢

本展主題與架構設定，源自於2019年美術館內部團隊共同聚焦於「生」的複層解讀後，邀請蔡宏賢和鄭慧華擔任共同策展人，李明璁、洪廣冀及鄭陸霖擔任策展顧問，共同加入這個持續一年以上的對話與討論。

策展人鄭慧華 ©鄭慧華

以跨領域、跨學科的討論，匯聚12組來自國內外的藝術家，透過聲音、影像、館內及戶外裝置等作品型態，探尋各種生命形式的可能性、生存哲學及倫理、科技發展與社會生活型態。

鄭波《寫生》 ©忠泰美術館

剖析「生」的意義

2019年底人類發現新冠病毒，隔年3月WHO正式宣布病毒進入全球大流行，世界也因此產生了顛覆性的轉變。忠泰美術館五週年展的主題和架構設定，便是誕生在這個動盪的時局中，議題定為名詞「生／LIFE」與動詞「生／LIVE」的結合－《生生LIVES》，聯手多位跨領域專家，企圖以跨領域的對話與思考，探討在科技與人文交織的當代，面對未來，我們將何去何從？

Nicholas Bussmann全新現地創作〈未來逝者的口述檔案〉© 忠泰美術館

以「未來」作為展覽主軸，涵蓋「生物藝術」、「人工生命」、「基因工程」、「科技倫理」、「人與環境」、「跨物種與性別階級」等多元論點探索。

邀集著名藝術家－Charlotte Jarvis、dividual inc.、Ed Atkins、Lynn Hershman Leeson、Nicholas Bussmann、Peter Sasowsky、SUPERFLEX、何采柔、張欣、鄭波、魏廷宇、顧廣毅，從策展過程到每件作品，皆蘊含複雜且豐富的對話關係，涵蓋「生」的多重意涵與多重角度，以各種形式探問生命的可能性。

Lynn Hershman Leeson〈無限引擎〉 © 忠泰美術館

《生生LIVES：生命、生存、生活》企圖眺望未來的跨領域對話，重新思考生命最根本的定義，並延伸至生存和生活的複雜多重解讀。

dividual inc. 〈遺書／輸入的痕跡〉 © 忠泰美術館

忠泰美術館邀請每位觀者參與這場關於未來的思辨歷程，在這動盪多變的局勢當中，反思自身與時代的意義。





資料及圖片提供」忠泰美術館

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