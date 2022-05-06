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廚具經典款 經典代表作

聯合新聞網 / 室內interior

【文．室內雜誌編輯部】

在藝術設計領域之中，1919年德國的包浩斯（Bauhaus）與 20世紀最重要的建築大師柯比意絕對是兩大經典代表。包浩斯對於現代建築學的深遠影響，讓今日的包浩斯不再只是學校的代稱，它已成為建築流派與風格的統稱，其強調的「少即是多」、注重建築造型與實用機能合而為一的理念。而法國建築大師柯比意不僅是功能主義建築的泰斗，更被稱為「功能主義之父」，致力於發展都市計畫的他，為戰後人口數激增的都市，帶來了更為衛生且舒適的生活環境；柯比意建構的「新建築五點」美學理論讓他的作品獨樹一幟，也進而啟發後世。 

Poliform／品昕國際
Poliform／品昕國際

Alea Pro整合廚具精髓，重新展現不同的線型設計及形式；門板顏色選擇更多樣化，其中 MDi材質中的Stone brown、Calacatta oro touch 與Carrara touch三色可用於門板、檯面、側板甚至是水槽，讓整體造型猶如一塊大理石雕塑藝術般精緻耀眼。


MESON'S／禹臣實業
MESON'S／禹臣實業

ME Materia系列以純粹的鋁材搭配渾然的石材原色，賦予其大自然的魅力；並以 特殊烤漆技術，經過重組後的革新，在傳統材料與現代工藝的融合中，打造不經時光褪色的廚房新風貌。讓其無論在動線抑或是視野感受上，都獲得了進一步的提升，為整體增添協調和諧感。


Valcucine／樺品國際
Valcucine／樺品國際

New Logica System系列運用人體工學原理，以使用起 來最優美的姿態為概念設計打造，從開啟櫥櫃的那一刻起，就帶來一連串的驚喜。從隱藏於檯後的收納設計、不費力且無聲的輕推式櫃門，用工藝的極致帶給使用者最舒心的使用感受。 


雅登廚飾／雅登廚飾
雅登廚飾／雅登廚飾

米洛MILLOU系列特殊霧面材質不易留指紋、油漬的質地，為廚具清潔維護寫下歷史新頁，也改變過去廚具亮面、閃耀面材的視覺刺激，讓消費者充分感受歐式廚房內歛而不張揚的設計新趨勢，最新的米 洛墨深色系列門板，為空間增添質感氛圍。


Takara Standard／哥德企業
Takara Standard／哥德企業

LEMURE打造一座擁有易於清潔維護的壓克力人造石無接縫水槽、大容量的檯下多層收納櫃體、方便查看取用的下拉式收納盒廚具。除了採用系統琺瑯櫥櫃設計，能高效利用並統一視覺外，門扉、抽屜底板等部分則選用可永保亮麗的琺瑯製成。

資料及圖片提供」各大廠商

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