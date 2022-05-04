從新時代視角詮釋傳統之美 讓生活與園景、時序對話

【文．室內雜誌編輯部】

瑧頤住宅會所是一座精緻的共享空間，業主設立初衷是以維護當地文化風情為主軸，期許整體的設計規劃能將中式建築與現代美學相糅合，在傳承文化的同時，也能為該區注入新活力。據此，設計團隊結合了中式建築的古樸以及新時代視角，在重塑精緻生活新貌之中，自現代美學角度再譯傳統建築風采。

在築造過程裡，設計團隊攜手古建築修葺專家，精心鑽研建築的弧度線條與透光砌法來編織全貌，希望為傳統注入新意，呼應當地原有特色。整體布局上除了參照了中式四合院，著重對稱與排序，建構層層遞進的鋪排秩序外，選材上亦以青磚為主，藉其素雅古樸之美，詮釋傳統建築精髓。

全區以磚牆砌造外圍，使其和諧地融入村莊的歷史氛圍之中。內部則採用青磚搭建出多座獨棟建築圍繞中央泳池。在細節上，空間鋪排與工法均融入了現代建築技術；像是：牆身使用交錯式砌磚結合雙層裝嵌技術突顯青磚的獨特美態，讓建築具有傳統韻味亦展現當代設計之別致。

入園之前，推開大宅木門迎面即是一座瑰麗的「影壁」，牆身由暖色金屬片砌造組成，在光照下突顯出立體層次與光澤美感，隱隱呼應著中式屋瓦的璀麗。

設計團隊透過空間鋪排、物料應用、室內美學等方向，表現內外融和之特色，設計上強調天井與半戶外空間，以玻璃介面或大景框淡化裡外界線。

設計團隊更與QUAD Studios攜手園林設計，選用多樣性的植物搭配，規劃草坪、盆栽以及林木等，呼應在地的自然環境，並為整體建築增添綠意，園內因豐富的綠植造景與迂迴動線串連，各式路徑貫穿室內外空間讓人隨興探索，旋身即見不同景致，頗有置身胡同尋幽之感，正如「步移景異，因路得景」趣意。

若從高處俯瞰園區，可見青磚建築屋頂均作綠化，頂面林木茂盛，別有生氣。

室內空間設計細節也呼應著中國傳統元素；像是靈感取自梯田的宴會廳天花板、梳紋屏風式木門窗、精美雕塑與手繪陶瓷家具，令整體顯得溫潤雅致，傳遞優美的東方美學。

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