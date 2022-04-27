用空間與光線的對話 突顯產品質感

【文．室內雜誌編輯部】

此作為歐文萊陶瓷總部品牌體驗中心，肩負傳達品牌特色、接待與展示等多種功能。設計團隊視這項委託為品牌形象的升級，希望以別致的空間體驗，把品牌、產品與質地深植消費者內心。

設計團隊認為，空間應側重於體現品牌尊重自然、強調素色、純粹美學等主張，以建築、空間、幾何與光線的對話作為主軸，自信突顯產品質感以及與環境共生之特色，藉此契合目標族群特質，同時清晰道出品牌願景。

空間整體規劃尤重虛實、輕重與明暗變化，動線以明確指向引導參觀者，特意在各區之間設下灰空間，為參觀過程布下轉換、放鬆的留白點，幫助參觀者在進入下一個空間時，能消化已見的展廳資訊同時蘊釀參觀情緒。

另一方面，將原有的景觀水池改造為挑空區，藉由此區的層高優勢與周邊動線構成收、放對比，自高處引入光線突顯物料美感，讓人萌生佇足停留與感受空間的欲望。同時，設計師也運用陣列柱群加強秩序感，將參觀者在循光而行的過程裡，沉浸於寧靜的儀式感之中。

空間主要選用岩板進行展示，除了覆於天、地、壁、施作家具，也與金屬和玻璃結合運用，具體展現材料的各種可能。在呈現手法上偏重建築美學思維，透過簡潔線條、幾何造型以及空間尺度的變化突顯出展品優勢。

整體以「材料與光對話」的概念貫穿，利用多樣的光照角度鮮明產品的質感、紋理、色彩，將繁雜內涵以簡潔手法呈現，讓產品、空間、時間與人的動態產生共鳴，用可觸可見的美感進行有力說服，將物料的大氣質地淋漓展現，深刻於每位參觀者的腦海印象。

資料及圖片提供」艾克建築設計

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