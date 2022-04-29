本埠設計蔡嘉豪：閱讀和想像 是設計的起點

蔡嘉豪

【⽂．室內雜誌編輯部】

迪化街百年葉晋發商號的華麗蛻變、蔚為話題的三峽禾乃川豆製所、新竹車站的微改造、全新國民法官法庭等，這些專案可說是大眾熟知的精彩作品，幕後的操刀團隊皆為由蔡嘉豪建築師所創辦的「本埠設計｜蔡嘉豪建築師事務所B+P Architects」。

近期，本埠設計完成了「屏菸1936文化基地」的常設展展場空間設計，甫完工便已在社群媒體上引起熱烈討論；而受基隆海洋科技博物館委託的「潮境智能海洋館」也已進入試營運階段，是北北基首座以海洋生物、科技發展虛實整合的水族館。

葉晋發商號－米糧桁。

除了面向大眾的公共場域外，團隊也承接了不少私人住宅案，《室內interior》特別邀請蔡嘉豪建築師進行專訪，來聊聊在設計的執行面上，他所重視的要點有哪些，以及在改造 / 興建的歷程中，所秉持的原則和概念，又該如何付諸於現實？

禾乃川豆製所。

在成立本埠設計之前，蔡嘉豪任職的公司深耕於迪化街，十分關注老舊建築相關議題，持續進行改造、重塑之委託。2016年時，決定自立門戶成立工作室，由於他畢業於英國倫敦大學巴特雷建築學院（Bartlett School of Architecture），在替公司命名時，字母「B」的意象便在他心中萌芽，剛好B也是建造（Build）的字首，非常符合他的職涯志業。

潮境智能海洋館全區示意圖。

而構築空間時，除設計概念外，更需要關注包含都市、景觀、營建施工等範疇，公司就好像一個整合各式專業的連結埠口（Port），「本埠設計B+P Architects」這個名稱因此而生。

潮境智能海洋館。依山傍海的建築彷彿是埋入自然地景般。

公司承接的首個專案，便是迪化街百年「葉晋發商號－米糧桁」的改造，此作獲得許多獎項的肯定，也讓大眾更加關注本埠團隊的動態，爾後，在蔡嘉豪的帶領下，團隊經手了眾多亮眼專案，更涉足各式展場設計，例如老醫院空間活化與協助弱勢青少年再生的「禾乃川豆製所」、教育部美感教育計畫成果展「紙屋簷」等。

利用金屬、擴張網等元素，符合空間的工業調性。

近期亦與台灣設計研究院合作，進行新竹、嘉義等古蹟車站再改造；每次專案的歷練，都讓團隊對設計有更進一步的理解，能與不同的專業領域相互合作切磋，也是蔡嘉豪認為執業過程中最有趣的一環。





圖片提供」本埠設計B+P Architects

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