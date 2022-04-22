快訊

台鐵五一「不加班」衝擊連假運輸 交通部應變計畫出爐

挪用2880元餐費核銷被判重刑 蔡總統特赦韓豫平、士官張淯森

永恆的標記 廚具經典款

聯合新聞網 / 室內interior
bulthaup／楠弘
bulthaup／楠弘

【文．室內雜誌編輯部】

流行是一時，經典為永恆。廚具品牌中的經典款，是能適應時代轉變、風格差異並為使用者需求而調整的長紅款式。它能超越流行，因應需求而改變，為生活創造豐富內涵。 

b3系列設計師Herbert H. Schultes擺脫傳統廚房的靜止姿態，充分利用工作檯後方的牆面空間，賦予背牆系統更多機能，整體設計亦能與居家空間融為一體；以大地色系展現品牌內斂、低調特性，將美好延伸至生活的每個角落，實現「廚房也是一個生活空間」的新價值觀。


pronorm／大雅廚具
pronorm／大雅廚具

Y-Line以年輕時尚的美學線條，強調無把手、無視覺負擔的設計，展現舒適與簡潔的視覺感受，並使用耐用且環保的材質，從裡到外皆秉持著德國嚴謹的工藝品質。


Impuls／麗舍
Impuls／麗舍

IP2200系列使用純天然木材，讓空間充滿溫暖與安心的氣息；看似極簡的外表，實則藏有無數細節，輕推即開的無把手設計、木質予人的細緻觸感，從黑白相間的色彩中，去窺視、察覺質地與顏色之間的細微變化。


SieMatic／寶廚
SieMatic／寶廚

PURE系列以簡約大方的設計、精心挑選的顏色，將極簡主義中強調對細節的熱愛、 追求尺度的完美以及材料的價值皆展露無遺；廚具中的每一扇門、每一格抽屜、甚至是細小的五金，PURE從裡到外都無任何過多的裝飾，只為營造舒適、迷人又和諧的氛圍念。


GAMADECOR by PORCELANOSA Grupo／西班牙寶瓷蘭集團│台灣宥鋐貿易
GAMADECOR by PORCELANOSA Grupo／西班牙寶瓷蘭集團│台灣宥鋐貿易

EMOTION系列以抗菌、耐高溫、抗刮的輕磁板包覆櫃體、檯面與腰牆；面對台灣高溫、濕熱的環境，選用鋁合金複合式櫃體面板取代傳統的木製系統板材，無須擔心面板受潮變型，而且強度更強、重量更輕且更堅固耐用！

資料及圖片提供」各大廠商

閱讀全文請點連結到interior官網探索

延伸閱讀

將雲、童趣和藝術引入居家生活

輕美式風情 現代北歐況味宅邸

Toyota bZ4X美、日、英市場售價紛紛出爐 日規車型138萬台幣起！

德國柏麗nobilia概念店 化身現代藝術展覽的「白盒子」

相關新聞

永恆的標記 廚具經典款

流行是一時，經典為永恆。廚具品牌中的經典款，是能適應時代轉變、風格差異並為使用者需求而調整的長紅款式。它能超越流行，因應需求而改變，為生活創造豐富內涵。

現實與科幻 KClighting全球旗艦展廳

E Studio壹所設計工作室與燈具品牌KClighting合作共創全球旗艦展廳，以「現實與幻想」作為設計主軸，嘗試突破傳統零售燈具的固有形式，勾勒出具科幻感的環境，創造全新體驗。

將雲、童趣和藝術引入居家生活

「雲」是靈感也是語彙，對內重視開闊自由，對外講究視野展延，壁爐為廳區染上霧白或霞紅，仿似將高空雲彩引入生活，疊合了仙境與人間。

「掘光而行：洪瑞麟」再現勞動者的生命光輝

「掘光而行：洪瑞麟」自3月19日至7月31日於臺北市立美術館展出，素有「礦工畫家」美譽的洪瑞麟（1912-1996），其作品一直是臺灣美術史上描繪勞動者生活面貌的代表象徵。

德國柏麗nobilia概念店 化身現代藝術展覽的「白盒子」

近境制作於此作透過較零碎的量體劃分區隔，使動線互通串聯，將德國柏麗nobilia展廳化身現代藝術展覽的「白盒子」，襯托廚具成為唯一主角。

以光影調和濃墨 描繪水墨般的理想住宅

在東方墨色的主軸下，沈志忠設計師利用光影突顯木、石的自然紋理與濃淡層次，再以金屬與鏡面延展景深，把深色住宅空間化作一幅水墨長卷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。