永恆的標記 廚具經典款

【文．室內雜誌編輯部】

流行是一時，經典為永恆。廚具品牌中的經典款，是能適應時代轉變、風格差異並為使用者需求而調整的長紅款式。它能超越流行，因應需求而改變，為生活創造豐富內涵。

b3系列設計師Herbert H. Schultes擺脫傳統廚房的靜止姿態，充分利用工作檯後方的牆面空間，賦予背牆系統更多機能，整體設計亦能與居家空間融為一體；以大地色系展現品牌內斂、低調特性，將美好延伸至生活的每個角落，實現「廚房也是一個生活空間」的新價值觀。





pronorm／大雅廚具

Y-Line以年輕時尚的美學線條，強調無把手、無視覺負擔的設計，展現舒適與簡潔的視覺感受，並使用耐用且環保的材質，從裡到外皆秉持著德國嚴謹的工藝品質。





Impuls／麗舍

IP2200系列使用純天然木材，讓空間充滿溫暖與安心的氣息；看似極簡的外表，實則藏有無數細節，輕推即開的無把手設計、木質予人的細緻觸感，從黑白相間的色彩中，去窺視、察覺質地與顏色之間的細微變化。





SieMatic／寶廚

PURE系列以簡約大方的設計、精心挑選的顏色，將極簡主義中強調對細節的熱愛、 追求尺度的完美以及材料的價值皆展露無遺；廚具中的每一扇門、每一格抽屜、甚至是細小的五金，PURE從裡到外都無任何過多的裝飾，只為營造舒適、迷人又和諧的氛圍念。





GAMADECOR by PORCELANOSA Grupo／西班牙寶瓷蘭集團│台灣宥鋐貿易

EMOTION系列以抗菌、耐高溫、抗刮的輕磁板包覆櫃體、檯面與腰牆；面對台灣高溫、濕熱的環境，選用鋁合金複合式櫃體面板取代傳統的木製系統板材，無須擔心面板受潮變型，而且強度更強、重量更輕且更堅固耐用！

資料及圖片提供」各大廠商

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