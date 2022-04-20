現實與科幻 KClighting全球旗艦展廳

【⽂．室內雜誌編輯部】

中國廣東的古鎮鎮，是聞名中外的「中國燈飾之都」。壹所設計工作室與燈具品牌KClighting合作共創全球旗艦展廳，以「現實與幻想」作為設計主軸，希望藉此契機，嘗試突破傳統零售燈具的固有形式，雙方反覆推敲出商業空間的本質後，透過科技、藝術等形式，創造全新的零售體驗。

整體避免使用過於複雜的曲線，而是將柱子視為垂直主結構，俐落劃分場域分界。

聚焦於光，讓靈感有了連接

入口藉由樸實無華的物理型態，創作出靜謐內斂的效果，並融合建築、室內和精密燈具技術的精髓，營造具未來感的寧靜，同時利用光線增強空間氛圍。

燈具展示桌上陳列了多種展示品，可透過按鈕實際操作燈具，機械手臂則編有演示燈具的程式。

設計師提到，首要的思考重點為「人們進入這個空間，可以得到什麼感受？」，他們希望人們踏入展廳時，抽離感油然而生，且能強烈體會「現實與幻想」這個主題。

黑色方盒內運用了「HOLOLENS－混合實境技術」，可以讓KClighting的系列商品與消費者有更多互動。

有鑑於此，空間不應該擁有過於複雜的曲線或元素，將柱子視為建築物中的垂直主結構，圍繞著柱體劃分場域機能，柱子不再是孤立的存在，而是形成俐落塊面不可或缺的要素，整體架構乾淨明快。

有鑑於本作為燈具旗艦空間，在基礎光源部分與路創Lutron合作，採用全面照明控制，打造最適宜的觀看環境。

入口另一側則是大面的落地觀察窗，可藉由玻璃上的感應裝置與室內的機械手臂互動，帶來情感上的觸動，從而跟空間產生一定程度的鏈結。另外，更在空間內部置入一座堅固的黑色方盒，自然而然圍塑出環繞的動線通道。

石材、原始混凝土和黑色木飾面等材料構築出本案的基本結構。

考量到品牌有著眾多尺寸、大小不一的系列系列品項，旗艦店中最為顯眼之處設有一張燈具展示桌，陳列了各式各樣的展示品，設計師進一步解釋道，透過按鈕可以實際操作燈具的開關，而桌面中心的機械手臂被編程來演示燈具、零件的拆解組裝等過程，它就好像人類的手勢般，使消費者可更明瞭產品的操作。

在行進動線上置入了藝術體驗，安排光源時需考量顯色度等面向。

此外，當有訪客時，機械手臂更會翩翩起舞，與室內光源相互感應，強化主題性之餘，亦可與在外立面落地玻璃外的過客進行交流。

此區可作為簡單的休息區，也能供業主舉辦活動使用。





圖片提供」E Studio壹所設計工作室

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