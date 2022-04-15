「掘光而行：洪瑞麟」再現勞動者的生命光輝

【文．室內雜誌編輯部】



素有「礦工畫家」美譽的洪瑞麟（1912－1996），其作品一直是台灣美術史上描繪勞動者生活面貌的代表象徵。由藝術史學者暨客座策展人白雪蘭及館內策展人方美晶、高子衿共同策劃展覽。



以洪瑞麟長子洪鈞雄於 2020 年捐贈北美館之作為核心，展出 350 餘件精彩原作及文獻，包括展露早慧才華的大稻埕時期作品、留日受到普羅藝術影響之作品，以及創作中少見之完整描繪礦場情景的大型油畫與礦工日記速寫，藉由照片、信件等文史資料補足，完整呈現藝術家洪瑞麟的創作生涯。



入口場景照，左為洪瑞麟少年照。

此外，本次展覽更邀請藝術家羅智信負責展場設計，處處可見細節巧思與用心，如圓拱矮門的造型即呼應了坑道意象，略為壓縮的視覺令觀者能稍體驗礦工的工作環境，並將坑道內常使用的「相思木」帶入展場中。



各展區亦依據主題給予不同色彩，展出洪瑞麟任教時作品的「桃李春風」展區，則選用較粉嫩的色彩映襯作品中的裸身人像素描柔軟線條。



展場由藝術家羅智信設計，以「礦坑坑道」為靈感設計展場中的拱門。

一生不墜的創作生涯

洪瑞麟1912年出生於台北大稻埕，受擅於畫梅的父親啟蒙，年少便展現對於繪畫的興趣，尤其關注米勒、梵谷等關懷農民、貧苦大眾的西洋畫家，透過年僅 12 歲的臨摹之作〈米開朗基羅素描摹寫〉，顯現其早慧的繪畫天賦。後續師承石川欽一郎，結識倪蔣懷、陳植棋等前輩。本展以〈自畫像〉、〈父親像〉為展覽開端，藉由多件水彩寫生作品，回望早期台灣風土，18 歲的洪瑞麟立志成為藝術家，一生堅持初心，追求藝術不懈。



「自由的野武士」場景照。

1932 年，洪瑞麟入學帝國美術學校（現武藏野美術大學）西洋畫科，接受不同藝術思潮的洗禮，並受官展體系之外的新興美術運動，與獨立美術團體如春陽會的在野精神影響，札根風土民情、勞動階級的謳歌，從作品〈日本貧民窟〉表現東京社會底層的生活樣貌，佐證他對普羅美術思潮的相映。



著名的巨幅畫作〈山形市集〉呈現出洪瑞麟對於「天寒下蕭瑟的勞動者」感動之情懷，描繪在冰天雪地中，山形當地農民艱辛維生的情景。期間多次入選台灣美術展覽會與台灣總督府美術展，傳達出他對台灣土地的濃郁情感。



洪瑞麟，《山形市集》，1937。

不見天日的光輝

1938 年回到台灣後，為了擔負家計，也感謝倪蔣懷資助後期留日學費，受邀至其經營的瑞芳二坑（後稱懷山煤礦）任職，30 餘年的工作生涯中，洪瑞麟以一副筆墨勾勒礦坑中最真實的人性光輝，透過〈坑內工作〉、〈敬業勤勞的阿坤伯〉或經典的〈礦工頌〉等畫作，遒勁的筆觸速寫他的夥伴肢體勞動的美感，呈現「陽光照射不到」的生命尊嚴，顯露出勞動者樸實率真的精神。

洪瑞麟，《礦工頌（坑內坑外）》，1965。

除了礦工之外，原住民也是洪瑞麟創作中獨特的人物題材。早在 1930 至 1970 年他便曾至屏東探訪排灣族人、造訪蘭嶼雅美族（達悟族）藝術，並在東海岸原住民部落旅遊寫生，如〈蘭嶼原住民〉、〈原住民婦女〉。



同時，洪瑞麟 1964 年受邀至國立藝術專科學校（今國立台灣藝術大學）教授素描、水彩、油畫，藉由東方水墨與毛筆，加上西方的粉彩，運用中西合璧的媒材描畫裸女，他曾說：「畫裸女的心情跟畫礦工不一樣，一邊是很激烈的，裸女則是比較寧靜、安靜的實體，是很大的對照。」



「礦工之頌」場景照。

長年處在不見天日的地底，使洪瑞麟特別嚮往陽光，晚年他定居美國加州海邊小鎮，如願與終年明媚的陽光為伍，從作品〈彩霞滿天〉或數張親手繪製賀年卡可見他離開黝暗地底後的天光雲影，成為藝術家人生最後階段的創作主題。本展透過洪瑞麟的眼與筆，結合文獻、照片、影音紀錄及首次播出的自述影片（1990 年代錄製），延續洪瑞麟對土地的情感，以及礦業歷史等大時代脈絡，進而交織出台灣現代化進程的時代縮影。



展覽以「掘光而行」為題，不僅表達洪瑞麟對於礦工辛勤勞動光輝的關懷，長子洪鈞雄於開幕記者會時分享：「我父親一輩子所畫之作，非常平凡、簡單、有創意，同時有著非常浪漫的情懷。本展『掘光而行』的命題，從地底的光，一直到人生的光，最後晚年追尋燦爛晚霞餘光，也真正地代表我父親一生追光的精神。」



掘光而行：洪瑞麟

日期」2022 年 3 月 19 日至 7 月 31 日

地點」臺北市立美術館 2A、2B 展覽室（台北市中山區中山北路三段 181 號）



資料與圖片提供」臺北市立美術館

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