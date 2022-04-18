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將雲、童趣和藝術引入居家生活

聯合新聞網 / 室內interior
此案注重空間的可變性和居住者享受時的自由度，展現如雲般「隨形就勢」的靈活性。
此案注重空間的可變性和居住者享受時的自由度，展現如雲般「隨形就勢」的靈活性。

【文．室內雜誌編輯部】

人們嚮往天空，因為比起每日踩踏著的地面，天更加遙不可及，而距離產生的未知引起人們的好奇。邱德光設計師表示，在設計此案時一直有個問題縈繞著他，除了他眼前所見的這一刻，摩天居所的下一刻？大平層的下一刻以及他自身的下一刻會是什麼樣子？

利用藝術品、軟裝家具串聯出層次迭進的視覺節奏。
利用藝術品、軟裝家具串聯出層次迭進的視覺節奏。

雲來解答

設計師表示，雲是他常用的設計語言，最早的靈感來自於《易經》所說的龍起生雲。除了將雲的意象、形體具體展現，他更希望室內空間能如雲般，擁有「隨形就勢」的靈活性；所以比起以往的設計，此案更加注重空間的可變性和居住者享受時的自由度。

漸變玻璃圍成的壁爐，成了餐廳與客廳的分界處。
漸變玻璃圍成的壁爐，成了餐廳與客廳的分界處。

為此，公私區以接近1：1的比例布局規劃。客廳以一組雙向沙發，創造出兩組社交場景，滿足家人相聚、商務會客和朋友聚會等多元需求；而書房作為客廳的補充功能，可融入歡愉的社交氛圍，亦能由一組透明的門扇封閉，界定出不受打擾的辦公或閱讀環境。

以雲為設計語彙，將雲的意象、形體具體展現。
以雲為設計語彙，將雲的意象、形體具體展現。

若說「雲」是此案的設計靈感，那公共空間中的霧化壁爐則是將「雲」具象化的最佳典範，當打開壁爐的開關，燈光為壁爐染上赭紅色澤，令空間呈現火燒雲般的浪漫氛圍；關閉後，炫目的雲彩將逐漸散去，再次浮出由淡轉濃的漸層白雲。除了紅與白的雲霞，室外的陽光也不時會為壁爐上色，化作視覺焦點。

玄關處的原創藝術品《你應當重新成為孩子》
玄關處的原創藝術品《你應當重新成為孩子》

圖片提供」邱德光設計

閱讀全文請點連結到interior官網探索

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