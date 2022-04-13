德國柏麗nobilia概念店 化身現代藝術展覽的「白盒子」

聯合新聞網 / 室內interior
本案為廚具品牌展廳，以空間結合產品，突顯特色。
本案為廚具品牌展廳，以空間結合產品，突顯特色。

【文．室內雜誌編輯部】

不同於一般家具門市偏好以獨立隔間模擬家庭使用情境的設計，近境制作於此作透過較零碎的量體劃分區隔，使動線互通串聯，將廚具品牌展廳化身現代藝術展覽的「白盒子」，襯托產品成為唯一主角。

藉由幾何切割的量體牆體，形成相互串聯的動線。
藉由幾何切割的量體牆體，形成相互串聯的動線。

德國柏麗（nobilia）主打高級廚具並服務頂層客戶，因此更加注重使用者體驗，門市僅展示精選款式，務求完整呈現每一套廚具的質感與特色。除展示外，空間需滿足接待、洽談等機能，並於動線尾端設置樣品展示區，提供多種不同板材方便客戶與設計師現場選擇。

戲劇化空間軸線

設計自平面發想，希望跳脫過往矩形的展廳隔間規劃，為動線及布局增添趣味，因此置入一道傾斜的 L 型牆體，交錯形成 X 型軸線，成為視覺與動線引導。

平面因斜牆形成X型空間軸線。
平面因斜牆形成X型空間軸線。

唐忠漢舉例，安藤忠雄的著名作品「光之教堂」即以一道傾斜 15 度角的牆體貫穿教堂建築塊體，將同樣的概念移植入室內空間，藉由不穩定的形狀塑造視角改變及層次變化，令整體空間感受具備戲劇化張力。為強調視線的傾斜，設計師特意加入一道與建築原有軸線平行的金屬網，產生特殊的三角形空間。

淺灰色的微水泥形塑此案天地壁一致的環境，以純粹的天然礦物材料體現空間本質，減去多餘材質表情，使光影成為空間中另一位主角，烘托整體靜謐氛圍。

兩套廚具以中央薄牆作為區域劃分。
兩套廚具以中央薄牆作為區域劃分。

光線的穿透便格外重要，基地兩面採光，除了鄰街立面使用大片玻璃櫥窗，另面選擇格狀玻璃引入光線，每道量體牆上更透過轉角切割或脫縫形成視覺光影延續，並透過圓角加強結構柱的厚實飽滿感，使柱體成為空間造型與界定的一部分。

此外，設計運用穿透元素如金屬網牆，或量體拼接格柵材質虛化其存在感，透過曖昧的界定產生豐富的視覺與動線層次。

藉由圓弧柱體形塑飽滿效果，使量體視覺更加厚重。
藉由圓弧柱體形塑飽滿效果，使量體視覺更加厚重。

圖片提供」近境制作

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