Gucci義式餐廳登陸首爾

【文．室內雜誌編輯部】

首爾迎來第四家全球Gucci Osteria da Massimo Bottura，這間餐廳位於梨泰院Gucci Goak旗艦店的頂樓，是品牌繼比佛利山莊和東京銀座之後，在海外開設的第三間餐廳。

餐廳在大廈１樓設有迎賓通道，室內設計靈感源自佛羅倫斯餐廳，並參考了義大利文藝復興時期和Gucci品牌的美學組合。一到入口處，客人將沉浸在被綠色牆面包圍的情境裡，從木製鑲板到露台的格魯吉亞酒吧，無不流露著冬季花園氛圍。室內主空間，選用華麗的長椅、孔雀綠天鵝絨椅子與烏木餐桌相搭襯，透過綠框窗戶外望，能一探外部露台的自然造景，室內星星元素亦出現在大廳的天花板燈飾、手工鑲嵌的鑲木地板和露台的彩色大理石馬賽克中，成為有趣特色。

室內主空間可容納28位客人，露台可容納36位客人。隱藏在彩色玻璃門後方的豪華私人包廂，最多能容納 8 位客人。包廂命名為「鏡室Room of Mirrors」，飾有華麗的古董壁鏡、烏木壁板和Gucci Décor系列的radura壁紙，提供私密且獨特的用餐體驗。

Gucci Osteria da Massimo Bottura是現代義式餐廳，旨在為傳統義大利美食增添創意、優雅、趣味和性感，首爾店除了給予賓客別致的用餐體驗，也融入在地的特色，提供融合義大利與韓國文化的新菜單。菜單由國際知名廚師Massimo Bottura（米其林三星級Osteria Francescana的負責人），Gucci Osteria Florence行政總廚Karime Lopez與首爾行政總廚Hyungkyu Jun和主廚Davide Cardellini聯手開發，除了招牌菜式，還有以義大利為靈感的菜餚和韓國時令創意料理。

餐廳美食裝盛於品牌臘葉印花系列餐瓷，此系列餐瓷由Richard Ginori精心打造，靈感源自復古織物，器皿飾有臘葉印花圖案，由櫻桃枝條、葉片和花朵組成古典風情的圖騰。黃色臘葉印花系列餐瓷台灣亦有引進，讓品牌愛好者在家也能享受Gucci美學。

Gucci Osteria Seoul da Massimo Bottura

地址」223 Itaewon-ro, Yongsan-gu, Seoul, South Korea

圖片提供與版權」Gucci

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