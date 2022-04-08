快訊

見不到姊夫了...具俊曄首場DJ秀泡湯 夜店證實活動喊卡

阿妹照唱卻暫緩畢旅...遭疑「雙標」 柯文哲道歉了

Gucci義式餐廳登陸首爾

聯合新聞網 / 室內interior

【文．室內雜誌編輯部】

首爾迎來第四家全球Gucci Osteria da Massimo Bottura，這間餐廳位於梨泰院Gucci Goak旗艦店的頂樓，是品牌繼比佛利山莊和東京銀座之後，在海外開設的第三間餐廳。

餐廳在大廈１樓設有迎賓通道，室內設計靈感源自佛羅倫斯餐廳，並參考了義大利文藝復興時期和Gucci品牌的美學組合。一到入口處，客人將沉浸在被綠色牆面包圍的情境裡，從木製鑲板到露台的格魯吉亞酒吧，無不流露著冬季花園氛圍。室內主空間，選用華麗的長椅、孔雀綠天鵝絨椅子與烏木餐桌相搭襯，透過綠框窗戶外望，能一探外部露台的自然造景，室內星星元素亦出現在大廳的天花板燈飾、手工鑲嵌的鑲木地板和露台的彩色大理石馬賽克中，成為有趣特色。

室內主空間可容納28位客人，露台可容納36位客人。隱藏在彩色玻璃門後方的豪華私人包廂，最多能容納 8 位客人。包廂命名為「鏡室Room of Mirrors」，飾有華麗的古董壁鏡、烏木壁板和Gucci Décor系列的radura壁紙，提供私密且獨特的用餐體驗。

Gucci Osteria da Massimo Bottura是現代義式餐廳，旨在為傳統義大利美食增添創意、優雅、趣味和性感，首爾店除了給予賓客別致的用餐體驗，也融入在地的特色，提供融合義大利與韓國文化的新菜單。菜單由國際知名廚師Massimo Bottura（米其林三星級Osteria Francescana的負責人），Gucci Osteria Florence行政總廚Karime Lopez與首爾行政總廚Hyungkyu Jun和主廚Davide Cardellini聯手開發，除了招牌菜式，還有以義大利為靈感的菜餚和韓國時令創意料理。

餐廳美食裝盛於品牌臘葉印花系列餐瓷，此系列餐瓷由Richard Ginori精心打造，靈感源自復古織物，器皿飾有臘葉印花圖案，由櫻桃枝條、葉片和花朵組成古典風情的圖騰。黃色臘葉印花系列餐瓷台灣亦有引進，讓品牌愛好者在家也能享受Gucci美學。

Gucci Osteria Seoul da Massimo Bottura

地址」223 Itaewon-ro, Yongsan-gu, Seoul, South Korea

圖片提供與版權」Gucci

閱讀全文請點連結到interior官網探索

延伸閱讀

綁帶勒胸尺度大！Lady Gaga優雅性感兼具、「霸王級新人」炸出豐滿上圍　2022葛萊美紅毯5美都辣翻

「奇異博士2」片長「短得驚人」？仍然超過兩小時

簡直為了戴口罩而生！GUCCI「防沾染」9色新唇釉上市

天心「爆乳裝」美到讓人不好意思直視 GUCCI封街派對眾星雲集

相關新聞

Gucci義式餐廳登陸首爾

首爾迎來第四家全球Gucci Osteria da Massimo Bottura，這間餐廳位於梨泰院Gucci Goak旗艦店的頂樓，是品牌繼比佛利山莊和東京銀座之後，在海外開設的第三間餐廳。

2022普立茲克建築獎Diébédo Francis Kéré「為群體而建，與土地共存」

2022年普立茲克建築獎得主於3月15日公布，由建築師、教育家和社會活動家迪埃貝多．弗朗西斯．凱雷（Diébédo Francis Kéré）獲獎，是普立茲克建築獎創辦40餘年以來首位榮獲此殊榮的非裔建築師。

登上老建築裡的橘紅舞台 番茄口袋

體現品牌的溫暖性、娛樂性、多元化與個性化，在綿密的設計思維裡，為空間進行了個性且不失溫度的視覺包裝，表達了品牌對於當代消費者的深入理解。

充滿君子五德意涵的接待中心

「中庸之道」，是本案的主要設計精神。水相設計企圖在接待會館中演繹君子倡議的「溫良恭儉謙」五德修養，從空間體現溫和卻強大的精神初衷。

以光影雕塑記憶 藝廊結合生活空間

將童年住所改造為藝廊工作室，用留白場域來盛納動人的光線與藝術品，老宅新貌承續了兒時記憶的情感，也表達著未來的無限可能。

由浪花堆疊出的餐酒吧 Le Coq

Le Coq杭州大廈店的店面正對京杭大運河，由斜對角上下兩層樓組合而成。設計團隊將酒杯碰撞出的朵朵浪花轉化成空間靈感，讓人沉醉於美酒、沉溺於設計，忘卻現實空間所帶來的局限。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。