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以光影調和濃墨 描繪水墨般的理想住宅

聯合新聞網 / 室內interior
基地四面採光，為空間添入光影效果。
基地四面採光，為空間添入光影效果。

【文．室內雜誌編輯部】

在視覺先行的現代，空間往往是業主個性及美學的展現，然而住家在「美」之外，更需考量機能、居住舒適度，以及深蘊其中的家庭情感，如何拿捏其中平衡，便仰賴設計者的專業與經驗。

沈志忠新作以住宅較少見的「黑色」為主調，細量材質與光影運用，使得整體俐落現代卻不冷漠。基地位於豪宅大樓高層，享有得天獨厚的地理優勢，四面皆有開窗，將自然綠意與城市景緻盡數納入眼底，並具備都市少有的寬闊露台，為生活情境增加巧思與趣味。

空間以深色為主調，藉由不同材質堆疊濃淡。
空間以深色為主調，藉由不同材質堆疊濃淡。

業主一家五口共居於此，設計除需重新規劃公、私領域及四間臥房位置外，更要另闢出書房、練琴室、浴廁等機能。

布局依照窗景安排，使每個空間皆享有明亮日光，自踏出梯廳起，視線即向外引導至露台，設計師特別栽植綠樹並打造戶外廚房，使居住者在市區高樓依然可以享受彷若露營般的環境；入內後右方為主臥房，左側通往公共區域，將客廳與餐廳中的過渡走道設定為鋼琴演奏及展示區，以半穿透的壁爐燈作為分界，增添軟性浪漫元素，成為視覺焦點。

藉由光影使不同材質產生協調感。
藉由光影使不同材質產生協調感。

餐廳後方為孩子們的私人場域，以封閉式牆體阻隔視線，設計師提到，三位男孩正值活潑好動的年紀，期待有專屬的空間能夠任其恣意遊玩、放鬆。

外側設定為起居室，灰藍色牆面添入活潑感，同時保有整體協調度，更將練習用的直立式鋼琴隱藏於櫃門後，使視覺更加完整、俐落；書房以盒狀手法植入空間之中，作為框架加強窗景與是內的連結，光線可穿透玻璃折門進入起居室，同時作為小閣樓的支撐。

視聽區，作為三位男孩的私人領域。
視聽區，作為三位男孩的私人領域。

內側則是男孩們的臥室，設計延續公區材質及量體主軸，選擇更加軟性的元素如木作、皮革等，再依照年齡、個性不同而規劃各自獨有的特色，如閣樓、展示層板等。

濃淡如墨

業主期待新宅能別開生面，自設計初始便堅定黑色調主軸，沈志忠聯想至東方文化中具有重要意義的「墨」，墨色深淺的堆疊構成一幅令人讚嘆的水墨畫，空間亦然，透過光影調和，使深色材質具有濃淡層次。

公區由建築量體堆疊，呈現完整、俐落感受。
公區由建築量體堆疊，呈現完整、俐落感受。

全案設計汲取墨條的量體形狀，選擇保留細緻肌理的染色木皮、石材等霧面自然材質，在日光下產生不同明亮變化，使得長久居住也不受壓迫，呈現溫度與質感。

細處則以鍍鈦、鏡面創造延伸視覺，設計師說明，由於布局水平開放，垂直面也須延伸避免過於扁平，便於走道過渡空間以 L 字型的鍍鈦壁面與天花板創造假性高度；鏡面材質除了貼覆於低樑下虛化存在感，更使用於材質的交接處，藉此加強量體深邃感，營造輕重、高低對比。

於走道過渡空間設置鋼琴，成為公區視覺焦點。
於走道過渡空間設置鋼琴，成為公區視覺焦點。

圖片提供」沈志忠聯合設計｜建構線

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