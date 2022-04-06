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2022普立茲克建築獎Diébédo Francis Kéré「為群體而建，與土地共存」

聯合新聞網 / 室內interior
埃貝多．弗朗西斯．凱雷及2019年的作品「萊奧醫生之家」
埃貝多．弗朗西斯．凱雷及2019年的作品「萊奧醫生之家」

【文．室內雜誌編輯部】

2022 年普立茲克建築獎得主於 3 月 15 日公布，由建築師、教育家和社會活動家迪埃貝多．弗朗西斯．凱雷（Diébédo Francis Kéré）獲獎，是普立茲克建築獎創辦 40 餘年以來首位榮獲此殊榮的非裔建築師。

評審團讚揚其對於社區與地方的貢獻，「弗朗西斯．凱雷在資源極度匱乏的土地上踐行著開拓性的建築事業—為促進地球及其居住者的可持續發展而不懈努力。他是一位建築師，更是一名奉獻者，在那些常常被世界所遺忘的土地上，他為不計其數的民眾改善居住條件和生活體驗。」

甘多小學是建築師首件作品。© Erik-Jan Ouwerkerk
甘多小學是建築師首件作品。© Erik-Jan Ouwerkerk

弗朗西斯．凱雷於 1965 年出生於布吉納法索的小村落甘多—這裡沒有乾淨的飲用水、電力和基礎設施，更談不上建築，「我記得我祖母坐在只有微弱燈光的房間裡講故事，我們緊緊擠在一起，房間裡回蕩著她的聲音，將我們包圍在其中，她招呼我們靠得更近一些，形成一個安全的所在—這是我對建築的第一次感知。」

7 歲時因村裡沒有學校而必須負笈他鄉，之後的求學人生他離家鄉越來越遠，1985 年利用職業木工獎學金前往德國柏林，白天學習如何搭建屋頂和製作家具，晚間則持續攻讀中學課程，至 1995 年他再次獲得獎學金進入柏林工業大學，獲得建築學高等學位。

本加河畔學校（2018，莫三比克太特）©Francis Kéré
本加河畔學校（2018，莫三比克太特）©Francis Kéré

然而他的心從未離開故鄉，他認知到自己受教育的權利，與連帶應負的責任，從而建立「籌建甘多學校」基金會（後更名為凱雷基金會，旨在籌集款項並宣導兒童擁有舒適教室的權利）。

「我希望改變成規，鼓勵人們勇於追求夢想，敢於冒險。富有之輩不該因富有而糜費資源，貧困之家也不因貧窮而放棄嘗試創造生活品質。」凱雷表示，「每個人都值得有品質的生活，每個人都值得享有奢華和舒適的機會。個體之間休戚與共，氣候環境、民主議題、資源匱乏與每個人都息息相關。」

建築理念的起始

甘多小學（2001，布吉納法索甘多）。© Erik-Jan Ouwerkerk
甘多小學（2001，布吉納法索甘多）。© Erik-Jan Ouwerkerk

他的第一個建築作品就是 2001 年的甘多小學，奠立了凱雷的建築理念基礎—為社區打造一個動力源泉，於功能上滿足基本需求，於本質上彌補社會不公。

建築需以有限的資源應對酷熱高溫和惡劣照明條件的可能，凱雷因地制宜地開發了一套性能卓著又極富表現力的建築語言，包括雙層屋頂、蓄熱體、通風塔、間接光照、交叉通風和遮陽室等，而不是傳統的窗戶、門和廊柱。

醫療與社會福利中心（2014，布吉納法索拉昂戈）。©Francis Kéré
醫療與社會福利中心（2014，布吉納法索拉昂戈）。©Francis Kéré

他也對本土材料具有創造性運用，就地取材的黏土經過水泥強化，形成熱量聚集的磚塊，可將涼爽的空氣保留在室內，又能讓熱量通過磚塊天花板和寬大的懸空高架屋頂散發出去，從而在沒有空調資源下實現通風。

甘多小學的成功不僅使他獲得 2004 年阿迦汗建築獎，更使學校的在讀學生人數從原先的 120 名增加到 700 名，並進一步促成了教師住房、學校擴建和圖書館等建設。

Lycée Schorge中學（2016，布吉納法索庫杜古）
Lycée Schorge中學（2016，布吉納法索庫杜古）

隨著更多的小學、中學、專科學校以及醫療設施的落成，不僅是布吉納法索，肯亞、莫三比克和烏幹達等地也紛紛效仿。他的校舍作品產生的影響力推動了眾多新機構的誕生，每一家機構都對當地的氣候環境和可持續性發展體現足夠的敏感度，無疑將惠及後世數代。

資料與圖片提供」普立茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize）

閱讀全⽂請點連結，到interior官網探索

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