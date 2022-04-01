登上老建築裡的橘紅舞台 番茄口袋

【文．室內雜誌編輯部】

番茄口袋選址於北京市三里屯商業區，品牌目標客群主要為Z世代，約莫15到26歲的女生為主，她們的主要特質是重個性、敢消費、勇於追求個人價值、喜愛享受、在意時間效率、注重品牌與空間特色，也樂於分享交流，掌握上述特質後，全作從當代年輕女性的特質發展規劃。

整體設計採用能相容現代功能與老建築的舊工業風，用以表達新零售的潮流感，再者考量品牌目標族群以16到24歲的年輕女生為主，須避免過往工業風予人的雄性粗獷感，並為空間揉入女生青睞的特色，在綜合考量後，決定採用番茄口袋的品牌色—橘紅色作為貫穿全作的主調。

為連結樓層的垂直動線營造舞台感，讓大眾能在其中欣賞展演或主題佈置，藉由特色化的場景吸引消費者主動在社群傳播，助於品牌各種行銷宣傳，並進行消費者之間的多層次交流。

在陳列規劃上，考量產品品類的複雜多變且規格不一，大致分為牆面陳列與檯面陳列。牆面陳列主要以立面展架作呈現，採用可調節的系統展架，確保縱向模數能順應該區層高而調整，同時此系統也配套了多功能配件，可發展出立、擺、掛等展出效果，呈現展品最佳姿態。

設計團隊考量所在建築為舊時代的混凝土結構，隨著時光推移建築膚層鑄留了歲月痕跡，因此特意裸露局部結構外現老建築原有的歷史特色，而新植入的元素也以老木頭、水泥壓力板為主，讓具有溫度感的樸素材料與老建築作對話，成為連結歷史（老建築）與當代（新品牌）的媒介。

圖片提供與版權」寸DESIGN

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