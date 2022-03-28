以光影雕塑記憶 藝廊結合生活空間

【文．室內雜誌編輯部】



「這是一個不算私人、也不完全公開的空間」，設計師胡廷璋如此介紹道，業主從事藝術投顧，希望將童年住所改造為私人藝廊及工作室，將辦公、運動、社交等生活型態連成一體，成為居所的延伸。目前多為私人接待性質，未來計畫舉辦藝術展覽及其他用途，因此設計保留大量使用彈性及模糊留白。



入口處保留展覽時視覺牆需求，平日敞開引入採光。

而這也是現代人的生活趨勢，工作／社交／生活／學習場域逐漸融合，空間不再需要明確定義及分界，而是能隨需求充分變化，「我們希望當業主需求某種功能時，所有空間都能為其服務」，減去附加的機能條件，空間更加純粹，一如雕塑的基礎—陶土，能隨巧手揉捏成各樣形狀。



整體使用同色系礦物塗料，使空間表現具自然與手造感。

「空間的功能僅在使用時出現」成為設計上的一大考量，盡量減少固定式家具、設備的存在，如辦公室內以乾淨的投影牆取代電視、投影布幕，所有空間呈現簡約面貌，能因應需求而產生不同可能性。



此外，空間的使用彈性亦仰賴邊界的開放度，此作以門扇及百葉簾作為隔擋，能自由控制開放或隱蔽，避免實牆阻斷視覺與光線流通，當所有隔間敞開時可作為開放通透的展覽場所，關閉後則是不受打擾的私人領域。



接待櫃台，透過頂部材質及造型變化塑造差異。

保留空間記憶

將曾居住過的住宅改造為家人共同使用的辦公空間，除了要解決 40 年老屋的硬體問題，也希望能延續家族共同的生活記憶。空間曾在不同時期經歷居住、辦公、倉庫等不同使用方式，儘量保留空間使用上與過去不同時期相呼應的位置，彷若時空背景如何變換，空間與人的相對位置卻不曾改變。



門扇全數敞開時可將光線引入內部深處。

工作室外立面以玻璃櫥窗滿足未來展覽需求，平時敞開引入充沛日光。踏上石階進入藝廊內部，1 樓前半部為展覽場域，中段為櫃台、會議室、茶水間等機能空間，後半部則是業主與家人各自的辦公室，地下室前半部亦提供展覽機能，後半部因業主興趣而設置健身房、沖澡間與私人廚房。



布局將對外開放的展覽區域集中於前段，後半部屬於私人領域，平日將有專人引導動線。設計師希望此作也能如藝術品、雕塑一樣，附加專屬的回憶，使家族記憶不斷書寫下去。



透過光影形塑空間的雕塑感。

藝廊也是藝術品

「空間本身也能成為一件兼具觀賞與實用的藝術品」，設計師玩轉材質與形狀，使日光順著曲線靜謐地流入空間之中。



全案天地壁皆使用相同色系形塑包覆感，產生視覺放大效果，礦物塗料呈現如雕塑土般的純粹視覺，質樸觸感好似塑型時的刀削面，使整體具自然與手作感。而光就是協助他完成作品的那把雕刻刀，細量光線進入的方向，透過弧面與線條雕塑出光影變化。



B1置入長桌，可作為展覽、會議、用餐等彈性用途。

圖片提供」覺知造所室內裝修有限公司

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