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充滿君子五德意涵的接待中心

聯合新聞網 / 室內interior
端景處的開窗引入了清晰的四季輪轉。
端景處的開窗引入了清晰的四季輪轉。

【⽂．室內雜誌編輯部】

「中庸之道」，是水相設計團隊在本案的主要設計精神。

由君子五德的「溫良恭儉謙」所提煉出的設計主軸，讓整個環境沉穩又內斂。
由君子五德的「溫良恭儉謙」所提煉出的設計主軸，讓整個環境沉穩又內斂。

基地位於北京海淀區，鄰近北京清華大學、交通大學等頂級學區，文風鼎盛、人文薈萃。自古以來，文人雅士追求平衡適度，重視內涵素養，待人處事不慍不火；「中庸」更是堪稱儒家思想中最精華的部分。

採中軸式手法構建整體空間，對稱的柱列形塑了具秩序感的序列。
採中軸式手法構建整體空間，對稱的柱列形塑了具秩序感的序列。

水相設計企圖在接待會館中演繹君子倡議的「溫良恭儉謙」五德修養，從空間體現溫和卻強大的精神初衷。

材質選擇雖樸素，卻有諸多細節。
材質選擇雖樸素，卻有諸多細節。

君子五德串起空間主軸

有鑑於建地有機弧形且悠長蜿蜒的動線，圈圍著戶外庭園，基地猶如攤開待閱的長卷，設計團隊引用中式建築中軸對稱、一進一院鋪陳的手法，規劃了空間停頓的端景層次，收與放之間的對比在行走時表露無遺。

過道兩側的紗窗尼龍布，帶出隱約的穿透性。
過道兩側的紗窗尼龍布，帶出隱約的穿透性。

接待會館通常期待具有令人深刻的視覺衝擊力，但在此作中，設計師反其道而行，將君子沉穩內斂、不浮華的形象，貫穿於室內，以內斂筆觸描繪架構，用謙遜態度構築環境。

對稱的柱列系統是本案特色。
對稱的柱列系統是本案特色。

本案另一個特色，即為基地所處的海淀區，在著名的「燕京八景」中坐擁西山晴雪、薊門煙樹等景致，四季的輪轉和變化顯著，設計團隊盡量保留空間留白的餘裕，亦規劃了各種大尺度開窗，退縮室內場域的界線，讓使用者更加聚焦於內外之間的關係和對話。

沙盤展示區。中心點穹頂的漏斗形天窗，讓日光漫灑入內。
沙盤展示區。中心點穹頂的漏斗形天窗，讓日光漫灑入內。

設計師進一步解釋道，雖然旨在探討中式儒家思想，但並不僅止於追求「形式」上的中式，而是希望擷取君子五德的精神和行為，去重塑室內場景。溫潤、不張揚的材質，透過隱而不顯的細節，疊砌出接待會館的典雅畫面。

洽談區的閱讀主題貼合當地文化風情。
洽談區的閱讀主題貼合當地文化風情。

綜觀整體，雖強調材料本質面的肌理，但仔細注視四周，會發現藏有眾多微小卻精緻細節，空間揉合了質樸和細膩的態度，體現中庸和諧的文化底蘊。


圖片提供」水相設計

閱讀全⽂請點連結，到interior官網探索

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