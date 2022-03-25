由浪花堆疊出的餐酒吧 Le Coq

【文．室內雜誌編輯部】

Le Coq杭州大廈店的店面就正對著京杭大運河，看著眼前水體的波動，就猶如葡萄酒在玻璃杯中因搖晃、碰撞所產生的各式型態，讓設計團隊不禁聯想起莎士比亞的經典名言「酒––以水的狀態流淌，以火的性格燃燒」。

酒吧位於1樓的中心位置，作為Le Coq的門面，同時也是對外最重要的視覺焦點。

舉杯歡慶之時，酒水是絕佳的助興媒介，設計團隊將酒杯碰撞出的朵朵浪花轉化成空間靈感，讓人沉醉於美酒、沉溺於設計，忘卻現實空間所帶來的局限。

透過金屬造型的拱型天花板與長型綠色卡座，形成一個上下相對應的獨立空間。

流淌於空間的朵朵浪花

此項目是由斜對角上下兩層樓組合而成，店面寬度長達18公尺，而深度卻僅有3.5公尺，如何解決狹長走廊的空間感，是設計團隊面臨的一大挑戰。

在拱型天花板中穿插不規則的曲線，彷彿是層層的浪花堆疊。

在空間規劃上，延續品牌其他店面的布局方式，刻意將吧台與廚房分離開來；酒吧和卡座區設置在1樓，廚房、VIP包廂和洗手間則規劃在2樓，並將長型空間透過場域的轉換來化解。

吧台後方的展示櫃體向上延伸至天花板並一路延展至門外。

酒吧位於1樓的中心位置，作為Le Coq的門面，同時也是對外最重要的視覺焦點。

搭配燈光與鏡面的折射，讓顧客彷彿置身在一條時空隧道中。

以咖啡色不鏽鋼包覆檯面，展示出精緻的工藝質感，再以浪花的型態作為概念，擴展吧台後方的展示櫃；櫃體向上延伸至天花板並一路延展至門外，將原本3.5公尺的縱深瞬間外擴為6公尺，不僅解決空間的狹隘感，同時也模糊了室內外的界線，向外的天花板自然地成為室外的雨棚，增加了座位的多元性與選擇。

磚牆上的全高玻璃櫃，具備存放和展示功能。

酒吧旁的獨立區域是一多功能的彈性空間，懸掛於天花板上的大型金屬片裝置，被反覆扭曲翻轉後形成激昂的浪花曲線，成為空間的視覺亮點，同時也提供照明的功能，此處不僅與酒吧區相連，也可以依照顧客需求調整為獨立包廂使用。

圖片提供」如莫空間設計（上海）有限公司

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