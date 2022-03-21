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讓鋼琴的柔美曲線 舞動在居家空間

聯合新聞網 / 室內interior
此案坐落在中半山區內，四周樹林環繞、環境清幽。
此案坐落在中半山區內，四周樹林環繞、環境清幽。

【文．室內雜誌編輯部】

以島嶼組成的香港不僅地峽人稠，人口密度更高居世界前五，典型的濱海丘陵地形讓香港許多的住宅區坐落在山腰、抑或是山與山之間；其中，半山區指的是位於太平山山頂與中環之間的區域。

弧形窗是空間的一大亮點，不僅為室內帶來充足的採光與景緻，也成為此次設計的靈感來源。
弧形窗是空間的一大亮點，不僅為室內帶來充足的採光與景緻，也成為此次設計的靈感來源。

被大自然圍繞的半山區，鄰近上環、中環等經濟商業區，交通便利之外，居高臨下的寬闊視野，更能一覽維多利亞港的景色。

入門即見明亮的圓弧窗景。
入門即見明亮的圓弧窗景。

《寶園》坐落在中半山區內，此地是舊式的低密度住宅區，四周樹林環繞、環境清幽，設計團隊表示，弧形窗是空間的一大亮點，不僅為室內帶來充足的採光與景緻，也成為此次設計的靈感來源。

從「弧」出發

餐桌上懸掛的陶瓷吊燈，光從花瓣內綻放，散發迷人效果。
餐桌上懸掛的陶瓷吊燈，光從花瓣內綻放，散發迷人效果。

屋主提及，為了讓孩童有更合適的成長環境而購入此屋，希望藉由更寬敞的空間與重新布局的機能，增添家人之間的互動關係。以建築窗景的「弧形」為起點、再擷取三角鋼琴的柔美曲線，整作的弧形元素除了與結構呼應，也考量到孩童活動時的安全問題。

半開放書房提供屋主夫妻兩人私密又通透的工作空間。
半開放書房提供屋主夫妻兩人私密又通透的工作空間。

入門即見明亮的圓弧窗景，從玄關越過餐廳再到客廳，藉流線型的儲物櫃、淺木色的人字型地板連接場域。

透過設計團隊的重新梳理，公共區域內規劃了鋼琴演奏區與半開放式的書房，淺灰色的壁紙與黑色的三角鋼琴和諧譜出空間的典雅氛圍，讓女主人有了可以盡情演奏的舞台；而書房以玻璃作為隔間，減少場域之間的阻隔，賦予空間更多機能的同時，也維持最大的空間感。

圖片提供」COMODO Interior & Furniture Design Co. Ltd

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