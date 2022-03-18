馬祖國際藝術島 品味島嶼的獨特韻味

【⽂．室內雜誌編輯部】

由連江縣政府及文化總會共同策劃的首屆「馬祖國際藝術島」已正式開展，透過8個策展計畫，邀請41組跨領域團隊與在地共創，在四鄉五島（南竿鄉-南竿島、 北竿鄉-北竿島、東引鄉-東引島、莒光鄉-東莒島、西莒島）帶來39件作品及3個空間策展。

由馮宇操刀品牌識別，並攜手攝影師鄭鼎，打造主視覺。

觀者可深入軍事據點和坑道，走訪閩東建築、聚落、廟宇與營區，也可以看見多位知名建築師在馬祖打造的建築景觀，是一場生活感十足、揉合多元想像的藝術策展。2022年4月10日前在馬祖四鄉五島登場！

「地下工事」：曹楷智，《地下的故事－永夜淘光》，2022。©曹楷智、山冶計畫、連江縣政府

採集馬祖文化魅力

「馬祖國際藝術島」，是台灣首個以10年為願景的藝術行動，解除戰地政務30年後的馬祖，希望透過藝術引路，並由教育、建築、設計等面向切入軸線，娓娓道出島嶼醇厚的精髓，讓馬祖能被更多人看見。

「風塔」：將馬祖小學生創作之泥染布塊攜至代表共同文化的塔上，隨風飄揚彷彿「風帆」意象。

首屆馬祖國際藝術島的策展主題「島嶼釀（Island Brew）」，以一扇扇觀海景框作為登島請帖，邀請觀者參與風與在地沃土的交融，從多元視角填入觀點，一同醞釀島嶼的風味。

馬祖福澳碼頭候船室。圖片提供：禾磊建築，攝影：趙宇晨

馬祖位處台灣海峽正北方，面臨閩江口，也是黑潮支流跟親潮的交會點，曾因豐富的漁獲而成為海洋貿易繁榮之所，後也因海禁及遷界，成為漁人流離之地；綜觀歷史，多方勢力據此明爭暗鬥，戰地政務時期全島軍民一體，國防方針決定了馬祖幾十年來的樣貌。

張靖驩、王嘉笙，換哨前的斜陽。

本次的8個計畫主題分別是：以獨特軍事地景為藝術現場的「地下工事」、用特色餐食訴說馬祖故事的「迴島嶼吧」、採集馬祖文化魅力的「傾聽島嶼的聲音」、聆聽跨越時空的「島嶼生息」、四鄉五島學童共創的作品「風塔」、從建築思維出發的「一幅完成中的風景」、「戰地轉身．轉譯再生」、「當代建築選件」等。

共感地景創作，折射島。





圖片提供」馬祖國際藝術島

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