充滿結構美 相伴的自在天地

【⽂．室內雜誌編輯部】

「空間的靈魂，生活的寄託」，是方信原設計師在本案中秉持的精神。業主為一對夫妻與兩隻貓咪，人口與居住需求十分單純，而基地則為屋齡約25年左右的老屋，早期建物的室內格局為順應銷售因素，原有格局較為窄化，且樓層高度和現今建築樓高相較之下，較顯低矮，亦有採光不足之缺點。

原始格局較為窄化，漂浮的幾何塊體不僅劃分了場域界線，亦保留了空間的穿透感。

瑋奕設計針對生活格局、動線等層面著手進行調整，並在設計上透過結構、立面、材質的運用，改善居住者所面臨的問題。

電視牆。由四個面組成的畫面，隱含多種不同材質的對話。

動線串起生活軌跡

原始格局受到窄化及結構的限制影響，予人的體感較為狹隘，且在有限的面積裡，有著多達四間臥室，與一間墊高約40公分的和室，並不符合業主僅需一間主臥及多功能備用空間的需求。

「斜式天花」貫穿不同場域，替公共區域的立面帶來了連貫性。

由於基地位於2樓，靠窗區塊過往被設定作為露台使用，此處成為既定的加建，無法隨意拆除；再者，考量到最低矮的樑柱僅約220公分，原始天花板亦僅280公分左右，如何令整體環境看起來寬敞、不壓迫，是業主提出的要求。

既有不可拆除的承載牆和反樑結構，則透過「平台規劃」延伸空間的片狀語彙。

由於既存且不能拆除的承載牆和反樑，替室內帶來諸多限制，有鑑於此，方信原重塑了平面架構，藉由格局的調整，使得場域得到合理分配，且符合使用機能，而L型動線的運用，也促使公領域坪效達到最大化。

廚房。整體以白色作為主調。

低矮樑位的缺點，則利用「斜式型態」的天花板結構解決，整合了餐廳、客廳、休憩區等區域，放大連續面的視覺效果，避免天花板因為樑柱高低不齊而受到切割。

木質地坪強化了空間的和暖感受。

承載牆及反樑透過「平台規劃」的手法，延伸了片狀語彙，使空間立面形成立體的鏈結，亦完善特殊機能（貓跳台）的布局，滿足兩隻貓咪成員的需求。

主臥衛浴則以塗料為主要材料，地坪的些微傾斜度讓沐浴水流直接進入排水孔，而不會外溢。

本案主要探討家人之間的陪伴，以及與居所的互動關係。方信原應用了義大利建築師卡羅．史卡帕（Carlo Scarpa）的建築理念，爬梳有機裝飾、節點構成、分離與細部、分離與連結、片狀性與整體感、量體與轉角等相關論述，並在咀嚼內化後，透過嚴謹又細膩的設計手法，呈現立面的多元樣貌。





圖片提供」瑋奕設計

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