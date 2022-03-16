當粵菜料理唱起京劇 中國粵界餐廳

【文．室內雜誌編輯部】



清代《廣東新語》曾描述：「天下所有食貨，粵地幾盡有之」，由於物產豐饒，粵菜多講求自然鮮美、呈現新鮮食材的原味，以「清中鮮、淡中美」聞名。



對於「本質之美」的追求，令人聯想到中國另一項內蘊深厚文化的藝術─「戲曲」，透過角色的一舉一動超脫實體空間及時間限制，達到「以形傳神，形神兼備」的境界。



大廳挑高落地窗提供良好視覺景致。

將兩者相結合，設計師利旭恒提取傳統戲曲中特殊的元素與儀式感，使空間化為舞台，新鮮的海味輪番上陣，為饕客上演一齣唇齒留香的好戲。



此為古魯奇團隊第三度操刀「粵界」空間設計案，品牌長期關注藝術與餐飲的跨界融合，本次選擇與餐飲淵源深厚的「戲曲藝術」，探索其於新潮流下的發展空間。本案位於辦公大樓建築轉角處，基地形狀特殊，業主希望盡量縮減廚房面積，將景觀優勢保留予用餐顧客。



使用劇場常見的「大紅布幕」作為設計主軸。

布局依機能配置，以紅色布幕隔開面用餐區與廚房工作區域，用餐動線順著大樓人流方向，自入口向內延伸，初始為吧台與散座區，大廳挑高窗景使空間極具氣勢，後續則有多間包廂沿落地窗排置，末端則為最大間的 VIP 包廂，提供 10 人以上聚會使用；廚房依空間形成曲線形，安排於內側，與食材展示區相鄰，設置多個出入口滿足工作動線需求。



吧台及展示區仿擬傳統戲曲舞台外觀。

全作以帶有濃厚中國風情的紅金色系為主，大廳壁面及櫥窗等視覺重點處運用藝術家侯子超為品牌量身創作的畫作「粵界‧打邊爐」，取材自《⼭海經·南⼭經》，以馬賽克拼貼手法描繪不同重巒疊嶂的抽象景致，背景灰白色調為空間添入明快輕盈的視覺，並突顯出⾊彩濃郁的主體圖案，大廳則懸掛發光的抽象植物造型裝置，將馬賽克拼貼結合霓虹燈，為空間刻劃深刻視覺印象。



外立面，由一隻銅手揭開紅色絨布簾幕。

圖片提供」古魯奇建築諮詢公司

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