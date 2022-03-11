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防疫宅這樣規劃 生活更有樂趣

聯合新聞網 / 室內interior
孩臥空間。遊具有著多種攀爬、玩樂的動線與方式。
孩臥空間。遊具有著多種攀爬、玩樂的動線與方式。

【⽂．室內雜誌編輯部】

這兩年來，COVID-19疫情替世界各地帶來了翻天覆地的影響，無論是在職場或居家空間，皆有著深刻的轉變。陳鴻文設計師表示，本案正是描述疫情之下的新生活模式，如何在住宅中兼顧安全，同時滿足運動、休憩等時光，是好室設計的切入點。

玄關落塵區以復古的手繪花磚拼貼而成。
玄關落塵區以復古的手繪花磚拼貼而成。

非典型平面，讓生活更有互動

業主夫妻皆為醫療從業人員，育有一雙兒女，有鑑於工作關係，十分注重「消毒」，除了落塵區的規劃外，另於入口處設計了一間消毒室兼儲物間，可將外出衣物放進蒸氣電子衣櫥中殺菌，替換乾淨衣服後再進入主要活動空間。

消毒儲藏空間。配有蒸氣電子衣櫥，以及多元收納方式。
消毒儲藏空間。配有蒸氣電子衣櫥，以及多元收納方式。

半高牆面設計的消毒室，以灰色塗料鏝抹外觀，消弭整體的突兀感，並在內部開了一扇天井窗，將光線引入、減少壓迫；多樣化的收納系統如洞洞板、開放式層架、平台等，讓儲藏需求更加彈性且有餘裕。

在樑上設置整排單槓，全身鏡和推拉門（收納器材）的運用滿足居家運動需求。
在樑上設置整排單槓，全身鏡和推拉門（收納器材）的運用滿足居家運動需求。

「新常態」代表著非典型，設計師在客廳規劃上，讓電視與沙發不再互為主體，將沙發面向大幅窗景，不僅視野開闊，低背、高抱枕的設計也輕盈了量體感受，沙發置中擺放，圓弧曲線打破了空間的方正，單邊扶手的型態能與書桌面向有著更多對話，強化親子之間的互動性。

本案未設固定的電視牆，而是改使用電動投影幕。
本案未設固定的電視牆，而是改使用電動投影幕。

取消制式的電視牆，改運用電動投影布幕，讓客廳可隨時變身為視聽室，亦可釋放更多留白處，留予居住者揮灑生活軌跡。

中島區。檯面以木紋薄磚製成，具備酒精清潔不褪色的優點。
中島區。檯面以木紋薄磚製成，具備酒精清潔不褪色的優點。

沙發兩側一邊是封閉的視聽機櫃，另一邊則是開放式層架，整體畫面和諧，男主人的書房整合於客廳之中，歷經多次討論，共同設計出這款獨一無二、兼具機能與外觀的書桌，不規則的弧線強化了公共空間的活潑感和藝術性，也延續了沙發的造型語彙，捎來相映成趣的視覺效果。

主臥室。圓弧收邊的床頭板，形塑安心放鬆的睡眠空間。
主臥室。圓弧收邊的床頭板，形塑安心放鬆的睡眠空間。


圖片提供」好室設計

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